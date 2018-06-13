Війна на Донбасі: три населених пункти виключили з переліку тимчасово окупованих

Кабінет міністрів на засіданні 13 червня виключив три населених пункти зі списку тимчасово окупованих.

Йдеться про селища Гладосове і Травневе в Донецькій області та село Новоолександрівка в Луганській. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Тепер вони внесені в перелік розташованих на лінії зіткнення.

Як писав OBOZREVATEL, президент Порошенко вважає проведення на Донбасі Операції об'єднаних сил (ООС) більш ефектвиним, ніж АТО.