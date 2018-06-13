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Війна на Донбасі: три населених пункти виключили з переліку тимчасово окупованих

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Кабінет міністрів на засіданні 13 червня виключив три населених пункти зі списку тимчасово окупованих.

Йдеться про селища Гладосове і Травневе в Донецькій області та село Новоолександрівка в Луганській. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Тепер вони внесені в перелік розташованих на лінії зіткнення.

Як писав OBOZREVATEL, президент Порошенко вважає проведення на Донбасі Операції об'єднаних сил (ООС) більш ефектвиним, ніж АТО.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської області
Місце
Україна
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