Резніков вказав на проблему з реінтеграцією Донбасу

Дарина Дурова Суспільство 19:17, 18.05.2020

З кожним роком реінтеграція ОРДЛО може бути складнішою, оскільки люди звикають до окупації, однак для України це стане "черговим етапом незалежності".

Таку заяву в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" зробив Олексій Резніков, віце-прем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі.

"Ми всі розуміємо, що там народилися діти вже не у вільній Україні. Вони не знають ні дня життя у вільній Україні. Але мене, якщо чесно, це абсолютно не зупиняє і ніяк не лякає", – зазначив Рєзніков.

Окупація Донбасу
Колаж

"Я поясню чому. У 1918 році Україна втратила шанс на свою незалежність через внутрішній розбрат і політичний безлад, і була знову поневолена імперією. Вона вийшла з Російської імперії, і тут же повернулася в неї, тільки вже під назвою СРСР. І прожила в ньому до проголошення Акту про незалежність у 1991 році. Ми й зараз продовжуємо отримувати чергові ознаки своєї незалежності. Навіть війна з Росією на території східної України сьогодні – це теж черговий етап здобуття незалежності. Ментальний, інтелектуальний, політичний – багато різних етапів.

Можливо, ця тимчасова втрата територій, тимчасова їх окупація – це можливість для іншої частини України пройти черговий етап незалежності", – сказав міністр.

Він додав, що як тільки на Донбасі "з'явиться нормальна українська влада, причому досить ліберальна і демократична", а також нормальні умови та стандарти життя, люди "з легкістю перейдуть у цей режим".

"Вони навіть чинити опір не будуть. Адже коли Маслоу свого часу намалював свою піраміду потреб, він же мав рацію – базові потреби ніхто не відміняв. Тому – нагодований, обігріти, заспокоєний, і вже легше прийняти все інше", – сказав Резніков.

Він зазначив, що завдання влади – це забезпечити гідні умови для громадян. "У нас іншого варіанту немає", – підкреслив міністр.

Олексій Резніков
president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олексій Резніков повідомив, ким повинні бути представники ОРДЛО, яких пропонується залучити до роботи Тристоронньої контактної групи.

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