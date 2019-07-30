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"Війна комусь вигідна": мер Чернігова зганьбився закликом до миру з Росією

2.3т Читати матеріал російською

Мер Чернігова Владислав Атрошенко потрапив у грандіозний скандал: він закликав Україну налагодити відносини з країною-агресором Росією і припинити війну.

Така антиукраїнська риторика прозвучала під час ранкової наради в мерії Чернігова 30 липня, пише "ЧЕline". На думку Атрошенка, подібні дії допоможуть забезпечити економічне зростання держави.

Кожна війна має закінчуватися. А у мене складається таке враження, що вона комусь вигідна", – сказав міський голова, який став головним фігурантом скандалу.

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Владислав Атрошенко

Владислав Атрошенко

Вікіпедія

Владислав Атрошенко на нараді в мерії Чернігова

Владислав Атрошенко на нараді в мерії Чернігова

"ЧЕline"

Як повідомляв OBOZREVATEL, терорист "ДНР" Євген Кириленко, який є рідним братом голови Донецької ОДА Павла Кириленка, дав скандальне інтерв'ю для російського пропагандистського телеканалу "Росія 1". У ньому він заявив, що виступає проти "бандерівців та укропів".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський призначив Павла Кириленка головою Донецької ОДА 5 липня і закликав не ділити людей, які проживають на тимчасово окупованій території, на своїх і чужих. Крім того, він не побачив нічого крамольного в тому, що брат голови Донецької області – поплічник окупантів.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Владислав Атрошенко
Місце
Україна Чернігів
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
3-ды убийца! открыто 3 уголовных дела на Атрошенко и во всх троих делах он убивал жителей в Дтп ! и никакого наказани он не получил! и это за убийства! хотя в Чернигове при нем начали делать дороги более менее! и Чернигов выберет его мером и дальше за дороги! хотя и видно что он предатель-колаборант!будб моя воля пристроили бы кго на яцево или в халявино на крайняк
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