Мер Чернігова Владислав Атрошенко потрапив у грандіозний скандал: він закликав Україну налагодити відносини з країною-агресором Росією і припинити війну.

Така антиукраїнська риторика прозвучала під час ранкової наради в мерії Чернігова 30 липня, пише "ЧЕline". На думку Атрошенка, подібні дії допоможуть забезпечити економічне зростання держави.

Кожна війна має закінчуватися. А у мене складається таке враження, що вона комусь вигідна", – сказав міський голова, який став головним фігурантом скандалу.

Владислав Атрошенко Вікіпедія

Владислав Атрошенко на нараді в мерії Чернігова "ЧЕline"

Як повідомляв OBOZREVATEL, терорист "ДНР" Євген Кириленко, який є рідним братом голови Донецької ОДА Павла Кириленка, дав скандальне інтерв'ю для російського пропагандистського телеканалу "Росія 1". У ньому він заявив, що виступає проти "бандерівців та укропів".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський призначив Павла Кириленка головою Донецької ОДА 5 липня і закликав не ділити людей, які проживають на тимчасово окупованій території, на своїх і чужих. Крім того, він не побачив нічого крамольного в тому, що брат голови Донецької області – поплічник окупантів.

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