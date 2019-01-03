Війна і релігія: Порошенко показав, якими книгами надихався у 2018 році

Президент України Петро Порошенко представив найцікавіші книги, які він прочитав у 2018 році.
"Не буду змінювати своєї щорічної традиції — книги 2018 року, які для мене стали найбільш знаковими. Рекомендую до прочитання", — написав президент у Facebook.
У більшості з них ідеться про війну на Донбасі і взаємини між українцями. Про те, як війна змінила життя громадян, "чому ми продовжуємо цю боротьбу, і чому перемога неминуча".
Також виділяється книга архієпископа Любомира (Гузара) про сенс людського життя, віру в бога і в людей.
Всього в свою добірку Порошенко включив 6 книг:
"Антена" Сергія Жадана
"Грязь [*Khaki]" Сергія Сайгона
"Кава з присмаком попелу" Олексія Петрова
"Наші інші" Олесі Яремчук
Фотокнига "Донбас і мирні"
Любомир Гузар "Хочу бути людиною"
Петро Порошенко
president.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Порошенко показав, яку музику слухає. Він звернув особливу увагу на те, яких успіхів досягли українські виконавці в минулому році.