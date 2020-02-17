Головна Новини
17 лютого • оновлено в 23:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Війна і мир" Дмитра Ландара: як ветеран почав створювати шедеври у стилі стімпанк

3.4т
Читати матеріал російською

Старий карбюратор. Дірява каструля. Годинник, який давно зупинився... Те, що для більшості з нас є купою мотлоху, у руках майстра може перетворитися на справжній шедевр. Ветеран війни на Донбасі Дмитро Ландар після повернення до мирного життя відкрив у собі талант: створювати приголомшливі годинники і лампи у стилі "стімпанк" і химерних фантастичних риб з металу. І збирається зробити це справою свого життя.

Про війну і мир, перемогу і натхнення, а також те, як творити прекрасне з буденного, Дмитро Ландар розповів OBOZREVATEL.

Дмитро Ландар

Дмитро Ландар

Фото з особистого архіву

Війна

Коли почалася війна, киянин Дмитро Ландар, як і багато інших юнаків та чоловіків, пішов до військкомату. І з подивом дізнався: у часи загальної мобілізації, коли на фронт забирали, не зважаючи особливо ні на вік, ні на стан здоров’я – відмовити у призові добровольцеві з чудовою фізичною формою, бажанням захищати батьківщину і досвідом служби у десантних військах можуть через відсутність печатки у військовому квитку.

Тож Дмитро взявся обдзвонювати мобілізаційні штаби добробатів, які на той час масово створювалися. І зрештою таки потрапив до складу новосформованого батальйону МВС "Золоті ворота". Втім, шлях на передову виявився довгим.

- На фронт потрапив тільки у 2015-му. До того – купа формальностей, тяганина, полігони, оформлення документів… Я не один такий був. Хтось не витримав, плюнув, пішов до ЗСУ – у кого нормальні документи були. Я ж цього зробити не міг. Наші хлопці у цей час були на Донбасі, під Луганськом, з оточення виходили, у Щасті стояли… А мене ніби щось не пускало туди – стільки перепон було… Та й потім було кілька випадків, коли я дивом лишився живим. Мабуть, у мене дуже пильний янгол-охоронець.

"Війна і мир" Дмитра Ландара: як ветеран почав створювати шедеври у стилі стімпанк

Обидва найяскравіші випадки, згадує боєць, трапилися з ним в Авдіївці, де його батальйон виконував бойові завдання у 2016 році. Перший – коли під час нічного обстрілу 120 мм міна влучила прямісінько у бліндаж, в якому Дмитро спав після чергувань останні півтора місяці. Це трапилося у час, коли він точно перебував би всередині – якби не кількаденне відрядження, з якого Дмитро мав повертатися вже наступного дня.

А іншого разу він разом з товаришем міг загинути під час обстрілу з гранатометів – коли побратими вийшли надвір покурити, одна з гранат влучила у стіну у двох метрах від них – на рівні людського зросту. Якби чоловіки стояли, а не присіли – для них цей перекур міг стати останнім. Той день Дмитро вважає своїм другим днем народження.

Війна – це інший світ. Там все інакше. Інакше тече час. Інакше вибудовуються пріоритети. Інакше сприймається дійсність.

- Там все інакше. Ти кожен день там живеш у якомусь напрязі. Особливо, якщо підрозділ стоїть у полі – і нема можливості ні виїхати, ні відпочити, ні розслабитися. Ти лягаєш спати – і не знаєш, а чи не прилетить тобі вночі. Чи прокинешся ти зранку… Оце відчуття близькості війни, близькості небезпеки спершу не усвідомлюєш. Потім воно обрушується на тебе з усією гостротою. А потім – воно не притуплюється, ні. Ти просто стаєш більш професійним. Чуєш, звідки вихід. Розумієш, куди летить міна – до тебе чи ні. Ти вивчаєш, коли ворог починає стріляти і що передує обстрілам. В Авдіївці, наприклад, стріляти зазвичай починали о 9 вечора – і крили безперестанку по 6 годин, до 3-ї ночі. Тут в наш бік постріляли, тут вже сусідній ВОП обстрілюють, тут промзону криють… Ми знали, що якщо прилетів бензиновий безпілотник – значить, скоро почнеться обстріл. Міни – це не так страшно. Їх чути. А от САУ – це зовсім інша річ. Бо коли ти чуєш вихід – вона вже прилетіла. У тебе 1-2 секунди. І за цей час ти нічого не встигнеш зробити… Хіба молитися. І ця напруга накопичується, накопичується… Я колись все думав, що то вигадки, що люди повертаються з війни – і починають заїкатися. Тепер знаю: це правда. По 6-8 місяців сидіти під обстрілами – яка психіка це витримає?

"Війна і мир" Дмитра Ландара: як ветеран почав створювати шедеври у стилі стімпанк

Одне з давніх захоплень Дмитра – історія – підготувало його до того, аби реально оцінювати ворога, якому нині протистоїть Україна. І обережно ставитися до бравурних заяв на кшталт "дійдемо до Москви".

- Я ніколи не думав про те, що війна буде недовгою. Коли йшов, думав лише про одне: маємо якось стримати навалу, аби вона не пішла далі. Чесно кажучи, я навіть не вірю в те, що ми можемо зараз відвоювати свої землі. Війна – це дуже дорого. У нашої держави немає таких коштів. І головна складність у війні з Росією – в тому, що вона тут наробить біди, а далі – відкотиться за Урал, кувати зброю. А у нас навіть палива не вистачить, щоб до того Уралу на танках доїхати. Цей "сусід" у нас буде завжди. Хіба перетікатиме з форми у форму, як уже було в історії не раз, коли на руїнах Російської імперії постав СРСР, який, у свою чергу, трансформувався в РФ… І вони будуть і далі роздмухувати у нас локальний конфлікт, щоб виснажувати Україну фінансово, щоб розхитувати країну, роздмухуючи невдоволення в народу. Ми ж можемо тільки їх стримувати. Як Ізраїль.

У 2017-му Дмитро вирішив повернутися до мирного життя. На той момент його підрозділ вже не так активно брав участь в АТО, поступово перебираючи на себе все більше функцій поліцейського підрозділу. Та й війна наче завмерла, остаточно закопавшись в окопи. Хотілося повернутися до родини. Бачити, як росте донька. І будувати мирне життя – тримаючи глибоко в шафі зібраний тривожний рюкзак.

- Я впіймав себе на думці, що не можу дивитися новини. Надто сильно тоді видна різниця між тим, чого я очікував, коли йшов воювати, і тим, що спостерігаю зараз. Бачу перед собою тільки два виходи. Якщо ми воювали за демократію, то у разі, якщо 51% населення хоче жити у Радянському Союзі чи його осучасненій реінкарнації – я мушу скоритися. Або не скоритися і почати громадянську війну, відстоювати своє бачення. Тоді, у 2014-му я думав, що Україна потрібна всім українцям. Зараз бачу, що ні. Що значна частина населення з полегкістю зітхне, коли загинуть всі патріоти. Бо більшість українців, як виявилося, живе холодильником. І я навіть у чомусь їх розумію. Кому потрібен патріотизм, якщо нічим нагодувати дітей?

Я дивлюся на те, що відбувається в державі, в парламенті, в уряді – і ловлю себе на думці, що не знаю, що буде завтра. Піти знову воювати за Україну? Але ж вона самим українцям не потрібна. Вона потрібна тобі, твоїм побратимам, які йшли воювати за неї в 2014-му, йдуть в 2019-му… Тоді, на початку війни, ми всі стояли пліч-о-пліч. У нас були різні політичні погляди, різний життєвий досвід, різні ідеали і різні герої. Але це не заважало. Бо ми воювали за свою землю. За землю, на якій століттями, а то й тисячоліттями жили наші пращури. За землю, на якій житимуть наші діти й онуки. Ми не прийшли сюди звідкись – ми жили тут споконвіків. Це наша земля. І якщо прийшов загарбник – за неї треба воювати. Але, я так розумію, далеко не всім це потрібно. На жаль.

Але у кожного з нас вдома стоїть зібраний рюкзак. І якщо на фронті почнеться двіж – швидше за все, знову піду. Навіть попри те, що бачу, як мало тих, кому це потрібно. Хоча часом і проскакує думка: а може зібрати речі – і поїхати звідси? Якщо вже більшості українців так хочеться жити під москалями, якщо їм не потрібна своя держава…

Новини
Я ж кров'ю тебе захищав, Україно! Імена та історії воїнів, що загинули на Донбасі у січні

Мир

Чим займатиметься вдома, Дмитро зрозумів ще на Донбасі. Почалося все з того, що в інтернеті він наштовхнувся на новий для себе стиль – стімпанк.

- Я вже вирішив, що буду звільнятися. Восени 2017-го був на ротації у Новгородському (Донецька область – Ред.). Тоді в мене вже була думка почати робити якісь лампи чи щось подібне. Словом, щось майструвати і продавати. І от я сидів в інтернеті і випадково наштовхнувся на прикольну лампу. Вже потім дізнався, що виготовлена вона у стилі стімпанк. Зацікавився, почав вивчати, лазити по сайтах, дивитися – і зрозумів, що теж можу таке робити.

А коли під кінець 2017-го приїхав додому – потихеньку почав робити майстерню у себе в гаражі. Пів року стояв на біржі, отримував сякі-такі гроші – їх вистачало на комуналку, їжу і деяке обладнання. І потроху почав пробувати щось робити

"Війна і мир" Дмитра Ландара: як ветеран почав створювати шедеври у стилі стімпанк

Близько 8 місяців Дмитро перебував у пошуку власного стилю. Почати вирішив з так званої "сантехнічної групи", характерною особливістю якої є використання різних водопровідних труб та сантехнічного приладдя. Але досить швидко відмовився від цієї ідеї: каже, стало просто не цікаво. Хотілося робити щось складне. І зрештою це "щось" було знайдено.

"Війна і мир" Дмитра Ландара: як ветеран почав створювати шедеври у стилі стімпанк

- Почалося все з лампи зі старого карбюратора – на замовлення знайомого. Я її потім удосконалив – і пішов з нею на виставку. Інший знайомий попросив зробити йому рибу у ресторан. Зробив. Мені сподобалося – я зробив ще одну, і з нею теж пішов на виставку… Кожного разу, коли я йшов на виставки – я обов’язково щось продавав. Але якщо коли я ще до війни займався художньою ковкою, виходив на виставки – і потім мені ще довго дзвонили з замовленнями, то тут це не працює. Тут ти щось продаєш тільки коли виставляєшся. І я згодом відмовився від цього. Участь у виставці коштує немалих грошей. І виходить, що ти свою роботу віддаєш просто щоб відбити кошти. Хтось так робить, а я – не хочу.

"Війна і мир" Дмитра Ландара: як ветеран почав створювати шедеври у стилі стімпанк
"Війна і мир" Дмитра Ландара: як ветеран почав створювати шедеври у стилі стімпанк

Довелося майстрові відмовитися і від ідеї робити щось на замовлення.

- Стикнувся з проблемою, що людина щось замовляє, я роблю – а потім починається: "а можна отут переробити? А додайте тут таку детальку, а тут приберіть. А пофарбуйте дощечку в інший колір…". Зрозумів, що не можу так працювати. Я зробив роботу. Подобається – купуйте. Не подобається – не купуйте. Але на замовлення я більше не роблю. Крім, хіба, тієї першої лампи з карбюратора. У мене рука вже "набита", можу робити її відносно швидко – і збільшувати чи зменшувати кількість "наворотів" у ній, виходячи з того, яку суму людина готова заплатити за роботу. Якщо вам дорого – можу прибрати манометри, все інше і залишити карбюратор і сітку. Досі роблю також риб на замовлення – але за умови, що людина довіряє моєму смаку.

"Війна і мир" Дмитра Ландара: як ветеран почав створювати шедеври у стилі стімпанк
"Війна і мир" Дмитра Ландара: як ветеран почав створювати шедеври у стилі стімпанк

Вже два роки Дмитро Ландар шукає способів поєднати творчість з бізнесом. Стверджує: основна складність полягає у тому, що йому не цікаво робити швидкі примітивні роботи. А дозволити собі шедеври, на виготовлення яких йде купа сил, матеріалів і часу, більшість українців собі просто не можуть: дорого.

"Війна і мир" Дмитра Ландара: як ветеран почав створювати шедеври у стилі стімпанк
"Війна і мир" Дмитра Ландара: як ветеран почав створювати шедеври у стилі стімпанк
"Війна і мир" Дмитра Ландара: як ветеран почав створювати шедеври у стилі стімпанк
"Війна і мир" Дмитра Ландара: як ветеран почав створювати шедеври у стилі стімпанк

- У мене був годинник, який я робив 2 місяці. Дуже складна робота. На виготовлення однієї деталі йшов, в середньому, один день. Багато часу пішло також на те, щоб його вигадати. Бувало, по кілька годин сидів і думав, як зробити ту чи іншу детальку, аби вона гармонійно вписувалася у загальний задум… Якщо я виставлю його на продаж, скажімо, за тисячу доларів – в Україні покупця шукатиму до кінця життя. Та й за кордоном такі дорогі речі не так просто продати. Тим більше, що попри всі запевнення влади у європейському курсі України, в нашій державі досі немає PayPal – на відміну від тієї ж Росії. Тож на міжнародні торгові площадки українці можуть виходити тільки через фірми-посередники, які беруть 23%. Хіба за таких умов ми можемо конкурувати з майстрами з інших країн, які платять PayPal 3-7%?

З іншого боку, навіть якщо я продав би цей годинник за тисячу – вийшло би, що за місяць роботи я заробив 500 доларів, працюючи кожного дня і не маючи практично можливості заробляти гроші деінде. Якщо це хобі, можна робити його і півроку, і рік. Тоді – може бути. Але це точно не бізнес.

І при цьому мене не цікавлять якісь мільйонні проекти. Заробіток – не самоціль. Моя мета - заробляти гроші, займаючись творчістю. Мені багато не треба – просто аби вистачало на елементарні потреби і на те, аби закупити ще деяке устаткування. Бо маю купу планів – і знаю, чого мені не вистачає, аби робити дійсно вражаючі речі. Мушу балансувати. Якщо на початку я працював над тим, аби те, що я роблю, було все краще і краще, постійно щось намагався вдосконалити. Зараз я розумію, що можу зробити все, що завгодно. От тільки купити його люди не зможуть. Тому зараз я перебуваю у пошуках того, що я можу робити. Щоб воно було, з одного боку, красиво, оригінально, досить швидко – і з іншого, у доступному ціновому сегменті.

"Війна і мир" Дмитра Ландара: як ветеран почав створювати шедеври у стилі стімпанк
"Війна і мир" Дмитра Ландара: як ветеран почав створювати шедеври у стилі стімпанк

Не так давно тимчасовий вихід було знайдено: Дмитро Ландар почав робити оригінальні кулони у стилі стімпанк. Часу робота над ними забирає небагато, та й ціна – цілком доступна як для хендмейду: від 200 до 500 гривень.

"Війна і мир" Дмитра Ландара: як ветеран почав створювати шедеври у стилі стімпанк
"Війна і мир" Дмитра Ландара: як ветеран почав створювати шедеври у стилі стімпанк
"Війна і мир" Дмитра Ландара: як ветеран почав створювати шедеври у стилі стімпанк
"Війна і мир" Дмитра Ландара: як ветеран почав створювати шедеври у стилі стімпанк
"Війна і мир" Дмитра Ландара: як ветеран почав створювати шедеври у стилі стімпанк
"Війна і мир" Дмитра Ландара: як ветеран почав створювати шедеври у стилі стімпанк
"Війна і мир" Дмитра Ландара: як ветеран почав створювати шедеври у стилі стімпанк
"Війна і мир" Дмитра Ландара: як ветеран почав створювати шедеври у стилі стімпанк

Зароблені на продажу прикрас гроші дають можливість приділяти час і більш серйозним роботам. Втіленню у життя задумів та ідей, яких у Дмитра – більш ніж досить.

Більше робіт Дмитра Ландаря можна побачити тут.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
5
Смішно
14
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Во чувака контузило.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Недекоммунизированный "старый карбюратор. Дырявая кастрюля. Часы, которые давно остановились..." Исчерпывающая характеристика Цэевропы. Дальше можно не читать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги