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11 листопада • оновлено в 12:43
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"Війна дозволила прокинутися": Казарін попередив українців про історичний злам

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Після початку війни Україна не тільки втратила частину територій, а й отримала шанс кардинально переглянути своє майбутнє і минуле.

Тож нині в українців з'явилася унікальна можливість вибрати свою подальшу долю, і важливо її не втратити. Про це у відеоблозі для "Крим. Реалії" говорить журналіст Павло Казарін (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Україна проти Росії

Україна проти Росії

thekievtimes.ua

"Ці наші суперечки навколо переговорів з Росією – вони таки не про переговори. Вони про норму, про те, яку Україну ми вважаємо справжньою і правильною. Аж до Майдану наша країна залишалася колонією Росії, всі наші спроби стати частиною Європи блокувалися. Всі наші спроби повернути собі історичну пам'ять припинялися. Війна не тільки відібрала у країни частину територій – вона ще й дозволила їй прокинутися, почати ревізію минулого і майбутнього", – переконаний він.

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За словами Казаріна, Москва зрозуміла це і всіма силами намагається обнулити досягнення України. Як наслідок, суспільство в нашій країні також розділилося на два табори: ті, хто вважає нормою стару Україну, говорять про територіъ, а ті, хто вважає нормою нову Україну, – про суверенітет.

"Причому кожне рішення йде в комплекті з наслідками. По суті, ми сперечаємося про те, хто ми такі. Україна в режимі прямого ефіру обирає собі долю. І всі наші суперечки про Мінський процес – це наш референдум про майбутнє", – попередив українців журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Казарін заявив, що Україна почне вигравати у війні з Росією тоді, коли більшість її громадян усвідомить, що агресія, яка почалася у 2014 році, – не є несподіванкою. Адже окупанти не припиняють війну проти нашої країни вже протягом декількох століть.

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Теми
Російсько-український конфлікт мінські домовленості
Особа
Павло Казарін
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пересматривать прошлое - идиотизм. А насчёт будущего - я мечтаю о том дне, когда вoйнa давно будет позади, Украина оборвет все связи с Россией и пожив десяток лет без российской "агрессии" вдруг поймёт, что западу она так и не стала нужна, а потери от разрыва с Россией невосполнимы и впереди только нищета и от 52 миллионов при обретении независимости осталось 5-10. Земля распродана, заводы давно стоят, производства нет. И тогда остатки украинцев вспомнят, что русские им братья. Но будет поздно.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кристина Стефанова, Самое страшное, что так и будет
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вы всю свою историю были чей то колонией
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