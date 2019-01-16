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Виїжджає завчасно: експрес ''Київ - Бориспіль'' загримів у новий скандал

1.6тЧитати матеріал російською

Скандальний експрес Київ-Бориспіль відправляється з залізничного вокзалу не за розкладом.

На сайті "Укрзалізниці" стоїть один час відправлення, а експрес відправляється в зовсім інший, повідомив в Facebook український журналіст Сергій Сидоренко.

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"Заходиш на сайт залізниці, йдеш по посиланню "До уваги! Розклад експрес Київ-Бориспіль. З'ясовуєш, що тобі підходить поїзд, скажімо, о 17:54. Приїжджаєш на вокзал під поїзд і з'ясовується, що там за розкладом він о 17:50", – розповів він.

Сидоренко зазначив, що інші поїзди мали і більшу розбіжність у часі відправлення поїздів.

Також журналіст додав, що провідники експресу знову стали "збирати квиточки", як в плацкартному вагоні, замість того, щоб сканувати на місці.

"У перші дні вони цим хворіли, але начебто вилікувалися - а тепер рецидив. Знову не віддав. Вони знову погодилися, що збирати і не повинні", – помітив він.

Як повідомляв, названі головні причини поломок експреса Київ-Бориспіль.

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Укрзалізниця
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CARGO 100
CARGO 100
Хуторяне всегда пытались "вперёд паровоза", но стоят по сей день рядом с пероном ...
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