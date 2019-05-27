Виховував двох синів: стало відомо про трагічну загибель бійця ЗСУ, який переніс 15 операцій

Помер ветеран АТО Олександр Чуфицький із позивним "Балу", який отримав поранення в боях на Донбасі в 2016 році.

Про смерть захисника України, бійця 128-ї гірсько-піхотної бригади в понеділок, 27 травня, повідомив військовослужбовець Володимир Глізнер у Facebook.

Чуфицький відправився на фронт під час першої хвилі мобілізації, а в 2016-му був поранений біля шахти "Бутівка" – осколки снаряда розірвали йому ліву руку.

Півтора року боєць проходив лікування і переніс за цей час 15 операцій. Чоловік помер, не приходячи до тями.

Воїн був родом із Коломиї Івано-Франківської області, де до війни займався бізнесом. У нього залишилася дружина і двоє синів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні ЗСУ розгромили позицію терористів "ДНР" на Донбасі, помстившись за пораненого бійця.

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