Головна Новини
12 травня • оновлено в 17:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Виходимо з карантину красиво: як оновити гардероб вигідно і зі смаком

1.3т
Читати матеріал російською

Зовсім скоро карантин закінчиться, ми повернемося до звичного для нас робочого режиму. А це означає, що саме час оновити гардероб до довгоочікуваного повернення в офіс. Ділимося з вами найкращими знижковими пропозиціями в магазинах одягу:

1. Bonprix: до 73% дисконту на грандіозний розпродаж одягу, взуття та аксесуарів.

2. Intertop: діє спеціальна пропозиція - дисконт 30% при замовленні від двох одиниць товару.

3. Gepur: діє акція - всього за 599 грн можна придбати діловий наряд, тільки до 17.05.

4. Answear: у нашому розділі можна знайти ексклюзивний промокод на 11% знижки при оформленні замовлення на загальну суму від 1300 грн.

5. Joom: діють знижки до -94% на різні категорії товарів, в тому числі одяг і взуття

6. PUMA: діє розпродаж до -60% на фірмові речі.

7. Lacoste: даруємо вам спеціальний промокод на знижку 250 грн, пропозиція діє до 30 червня.

Виходьте з карантину красиво і не забувайте стежити за знижковими пропозиціями в розділі Промокоди.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
35
11
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 023.

    Вилікувалися: 3373. Померли: 425.

  • У світі захворіли вже понад 4,2 млн осіб, загинули – 285 тисяч.

  • Італія прискорила вихід із карантину, а Іспанія ввела обов'язкову самоізоляцію для туристів.

  • Вчені виявили причину високої смертності від COVID-19 – знайшовся зв'язок із раком і діабетом.

  • Названа категорія пацієнтів, які мають найпотужнішим імунітетом до коронавірусу.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги