Виходимо з карантину красиво: як оновити гардероб вигідно і зі смаком

Зовсім скоро карантин закінчиться, ми повернемося до звичного для нас робочого режиму. А це означає, що саме час оновити гардероб до довгоочікуваного повернення в офіс. Ділимося з вами найкращими знижковими пропозиціями в магазинах одягу:

1. Bonprix: до 73% дисконту на грандіозний розпродаж одягу, взуття та аксесуарів.

2. Intertop: діє спеціальна пропозиція - дисконт 30% при замовленні від двох одиниць товару.

3. Gepur: діє акція - всього за 599 грн можна придбати діловий наряд, тільки до 17.05.

4. Answear: у нашому розділі можна знайти ексклюзивний промокод на 11% знижки при оформленні замовлення на загальну суму від 1300 грн.

5. Joom: діють знижки до -94% на різні категорії товарів, в тому числі одяг і взуття

6. PUMA: діє розпродаж до -60% на фірмові речі.

7. Lacoste: даруємо вам спеціальний промокод на знижку 250 грн, пропозиція діє до 30 червня.

Виходьте з карантину красиво і не забувайте стежити за знижковими пропозиціями в розділі Промокоди.

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