Вихідний 9 травня в Україні скасують? Глава інституту Нацпам'яті дав відповідь

Суспільство 08:27, 9.05.2020 Оновлено: 11:04, 9.05.2020

Питання скасування в Україні офіційного вихідного у День перемоги 9 травня потрібно обговорити з громадянами.

Як заявив в інтерв’ю hromadske голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, особисто він не бачить жодної необхідності прив’язувати вихідний до 9 травня.

Антон Дробович не бачить необхідності у вихідному 9 травня

"Можна зробити 8-го, можна скасувати. З точки зору національної пам’яті, це питання другорядне", – зазначив він.

На думку Дробовича, до цього треба підійти "з наукової точки зору" – провести опитування, спитати громадян, порадитись з експертами.

Він додав, що у цьому питанні важливий "принцип інформованої згоди".

"Якщо щось хочуть зробити з тобою, з твоїм тілом, з твоїм майбутнім, тебе мають проінформувати та запропонувати вибір. Роль УІНП проінформувати громадян, зробити максимально доступним те, що було викривлено, спотворене, оббріхано раніше, і запропонувати визначатися", – наголосив голова інституту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередній голова Українського інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович пропонував перенести вихідний із 9 (Дня перемоги) на 8 травня – День примирення і пам'яті – через масові політичні провокації.

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