Вихідні в травні 2020: скільки будуть відпочивати українці

У травні 2020 року в українців буде 12 вихідних днів. Кількість буднів при цьому складе 19 днів.

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, 1 травня буде вихідний з нагоди Міжнародного дня солідарності трудящих. Оскільки він випадає на п'ятницю, то українці відпочиватимуть із 1 до 3 травня.

Скільки відпочиватимуть українці у травні pixabay.com

8 травня – День пам'яті і примирення – буде робочим, але укороченим на одну годину.

День перемоги 9 травня припадає на суботу, тому понеділок, 11 травня, також буде вихідним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки українці відпочиватимуть до кінця 2020 року.