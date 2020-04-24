Вихідні в травні 2020: скільки будуть відпочивати українці

Суспільство 12:02, 24.04.2020

У травні 2020 року в українців буде 12 вихідних днів. Кількість буднів при цьому складе 19 днів.

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, 1 травня буде вихідний з нагоди Міжнародного дня солідарності трудящих. Оскільки він випадає на п'ятницю, то українці відпочиватимуть із 1 до 3 травня.

Скільки відпочиватимуть українці у травні
pixabay.com

8 травня – День пам'яті і примирення – буде робочим, але укороченим на одну годину.

День перемоги 9 травня припадає на суботу, тому понеділок, 11 травня, також буде вихідним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки українці відпочиватимуть до кінця 2020 року.

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