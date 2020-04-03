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3 квітня • оновлено в 13:49
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Вихідні в травні: стало відомо, скільки відпочиватимуть українці

1.3т
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У травні 2020 року в українців буде 12 вихідних днів. Кількість буднів при цьому складе 19 днів.

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, 1 травня буде вихідний з нагоди Міжнародного дня солідарності трудящих. Так як він випадає на п'ятницю, то українці будуть відпочивати з 1 по 3 травня.

Скільки відпочиватимуть українці в травні

Скільки відпочиватимуть українці в травні

pixabay.com

8 травня – День пам'яті і примирення - буде робочим, але укороченим на одну годину.

День перемоги 9 травня припадає на суботу, тому понеділок, 11 травня, також буде вихідним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки українці відпочиватимуть до кінця 2020 року.

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Місце
Україна
Теги
травневі свята Кабінет Міністрів України
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