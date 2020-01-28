Вихідні у лютому: скільки відпочиватимуть українці

У лютому 2020 року українці відпочиватимуть на один день довше. Пов'язано це з тим, що нинішній рік є високосним.

Останній зимовий місяць триватиме 29 днів, а 29 число випаде на суботу. Таким чином, всього в лютому буде 9 замість 8 вихідних.

Робочих днів у зазначеному місяці буде 20. Вихідними при цьому будуть 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 і 29 лютого. Святковим днем у лютому буде 14 число – День святого Валентина. Однак в Україні він не є вихідним.

Скільки будемо відпочивати в лютому Известия

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки українці відпочиватимуть у 2020 році.

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