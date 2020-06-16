Вихідні в липні 2020: скільки відпочиватимуть українці

Гліб Іванов Суспільство 17:20, 16.06.2020 Оновлено: 17:36, 16.06.2020

Українці не отримають додаткових вихідних в липні 2020 року, оскільки в цьому місяці немає великих свят.

Так, у другий місяць літа в Україні буде всього 8 офіційних вихідних і 23 робочих дня.

Вихідні в липні 2020:

  • 4-5 липня;

  • 11-12 липня;

  • 18-19 липня;

  • 25-26 липня.

Липень 2020: вихідні в Україні
buhoblik.org.ua

Свята в липні:

  • 1 липня: День архітектури України

  • 2 липня: День працівника державної податкової служби України

  • 5 липня: День Військово-морських Сил України

  • 6 липня: День військ ППО Збройних Сил України

  • 7 липня: День працівника природно-заповідної справи

  • 11 липня: Всесвітній день народонаселення

  • 12 липня: Всесвітній день бортпровідника

  • 12 липня: День рибалки

  • 16 липня: День бухгалтера

  • 18 липня: Міжнародний день Нельсона Мандели

  • 19 липня: День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

  • 26 липня: День флоту України

  • 26 липня: День працівників торгівлі

  • 28 липня: Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами

  • 28 липня: День PR-фахівця

  • 30 липня-3 серпня: Курбан-байрам

  • 31 липня: День системного адміністратора

Відзначимо, що українці будуть довше відпочивати в кінці червня, коли країна відзначатиме День Конституції. У 2020 році він випадає на неділю, тому вихідний день з приводу свята перенесений на понеділок, 29 червня.

В цьому випадку українці також відпочиватимуть три дні поспіль – 27, 28, 29 червня.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли і скільки будуть відпочивати українці в 2020 році.

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