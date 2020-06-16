Вихідні в липні 2020: скільки відпочиватимуть українці
Українці не отримають додаткових вихідних в липні 2020 року, оскільки в цьому місяці немає великих свят.
Так, у другий місяць літа в Україні буде всього 8 офіційних вихідних і 23 робочих дня.
Вихідні в липні 2020:
4-5 липня;
11-12 липня;
18-19 липня;
25-26 липня.
Свята в липні:
1 липня: День архітектури України
2 липня: День працівника державної податкової служби України
5 липня: День Військово-морських Сил України
6 липня: День військ ППО Збройних Сил України
7 липня: День працівника природно-заповідної справи
11 липня: Всесвітній день народонаселення
12 липня: Всесвітній день бортпровідника
12 липня: День рибалки
16 липня: День бухгалтера
18 липня: Міжнародний день Нельсона Мандели
19 липня: День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
26 липня: День флоту України
26 липня: День працівників торгівлі
28 липня: Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами
28 липня: День PR-фахівця
30 липня-3 серпня: Курбан-байрам
31 липня: День системного адміністратора
Відзначимо, що українці будуть довше відпочивати в кінці червня, коли країна відзначатиме День Конституції. У 2020 році він випадає на неділю, тому вихідний день з приводу свята перенесений на понеділок, 29 червня.
В цьому випадку українці також відпочиватимуть три дні поспіль – 27, 28, 29 червня.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли і скільки будуть відпочивати українці в 2020 році.