Вихідні у грудні: як відпочиватимуть українці

У грудні 2018 року українці відпочиватимуть 23-25 грудня і 30 грудня — 1 січня 2019 року, у зв'язку з цим передбачені дві робочі суботи.

Так, працюватимемо 22 грудня замість понеділка, 24 грудня, і 29 грудня — замість 31 грудня.

Згідно зі статтею Кодексу законів про працю України, 25 грудня (Різдво Христове) і 1 січня (Новий рік) встановлені неробочими.

Календар на грудень

Уряд рекомендував керівникам підприємств, установ і організацій для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, перенести робочі дні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада зробила вихідним вдень 25 грудня у зв'язку зі святкуванням Різдва Христового у західній традиції.

Також нардепи скасували вихідний день 2 травня і перейменували День солідарності трудящих, який відзначають 1 травня, на День праці.