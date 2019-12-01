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1 грудня • оновлено в 22:13
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Вихідні в грудні 2019 в Україні: коли і скільки

5.1т
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У грудні 2019 року в Україні для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 10 вихідних днів і 21 робочий.

Про це йдеться в статті 73 Кодексу законів про працю. Саме ним встановлені святкові і неробочі дні.

Так, вихідним днем буде Різдво Христове – середа, 25 грудня. Також, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України, відпочиватимуть мешканці країни у понеділок і вівторок, 30-31 грудня. Але ці дні необхідно буде відпрацювати в суботу, 21 і 28 грудня.

Вихідні в грудні 2019 в Україні

Вихідні в грудні 2019 в Україні

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Таким чином, вихідними будуть чотири дні поспіль – з 29 грудня 2019 і до 1 січня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Новий рік-2020 на Україні очікується сніжна погода з невеликими морозами.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Місце
Україна
Тег
Новий Рік-2020
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