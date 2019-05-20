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Вихідні в червні: як будуть відпочивати українці

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Травень приємно порадував українців низкою свят і вихідних. Додаткові дні для відпочинку будуть і вперший місяць літа. OBOZREVATEL підготував інформацію про вихідні в червні 2019-го.

Так, у червні в Україні буде 12 офіційних вихідних і 18 – робочих днів.

Згідно з календарем, складеним Мінсоцполітики, наступного місяця буде два додаткові вільні від роботи дні з нагоди Трійці та Дня Конституції.

Православне свято Трійця в цьому році припадає на неділю, 16 червня, наступний за ним понеділок буде не робочим. Загалом буде три вихідні поспіль – 15, 16, 17 червня.

Ілюстрація

Ілюстрація

racurs

Вихідні в червні: як будуть відпочивати українці
Новини
Трійця 2019: коли відзначають в Україні і чи буде вихідний

День Конституції України відзначається 28 червня, у п'ятницю. Українці також відпочиватимуть три дні поспіль – 28, 29, 30 червня. Крім цього, робочий день 27 червня буде скороченим на одну годину.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, коли і скільки будуть відпочивати українці в 2019 році.

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Україна
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
В выходные могут съездить в Польшу, помыть толчки. Или к нам, в Россию, на стройки
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