Вихідні у червні 2020: скільки і коли відпочиватимуть українці

Аліна Мельник Суспільство 13:01, 4.05.2020 Оновлено: 13:43, 4.05.2020

У 2020 році у червні традиційно відзначаються два свята: День Святої Трійці та День Конституції України. У зв'язку з цим на українців чекають два додаткові вільні від роботи дні.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував інформацію про те, коли і скільки вихідних буде у червні 2020 року.

Так, у перший місяць літа в Україні буде всього 10 офіційних вихідних і 20 робочих днів.

Ілюстративне фото
Pixabay
Червень 2020: вихідні в Україні
buhoblik.org.ua

Православне свято День Святої Трійці цього року відзначається в неділю, 7 червня, а наступний понеділок, 8 червня, також буде вихідним днем.

Таким чином буде три вихідні поспіль – 6, 7, 8 червня.

День Конституції України святкується 28 червня. У 2020 році він випадає на неділю, тому вихідний день з приводу свята перенесено на понеділок, 29 червня.

У цьому випадку українці також відпочиватимуть три дні поспіль – 27, 28, 29 червня.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли і скільки відпочиватимуть українці у 2020 році.

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