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23 жовтня • оновлено в 17:50
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Українцям дадуть відпочити 4 дні на Різдво: затверджено офіційний графік

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У середу, 23 жовтня, Кабінет міністрів України затвердив графік перенесення робочих днів у 2020 році.

Про це на брифінгу після засідання уряду розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"6 січня вирішили зробити вихідним і перенесли робочий день на 11 січня", – заявив він.

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Як сказано у відповідному розпорядженні Кабміну, з метою забезпечення раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування у 2020 році 7 січня – Різдва Христового уряд рекомендував керівникам підприємств, установ і організацій для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, перенести у 2020 році робочий день із понеділка 6 січня на суботу 11 січня.

Вихідні в 2020 році: скільки відпочинемо на Різдво

Вихідні в 2020 році: скільки відпочинемо на Різдво

РБК-Україна

Виняток зробили для органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта", Державного казначейства та банківських установ.

У той же час, наголошується, що спеціальний режим роботи банків у цей день визначає Національний банк України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство соціальної політики показало графік святкових днів у 2020 році для українців.

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Україна
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вихідні
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