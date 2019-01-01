Вихідні в 2019 році: коли і скільки будуть відпочивати українці

У 2019 році в Україні буде 11 додаткових вихідних у зв'язку з державними і релігійними святами, перелік яких був офіційно затверджений Кабінетом міністрів.
Крім офіційних червоних днів календаря українці отримають декілька додаткових вихідних у зв'язку з тим, що деякі свята співпадають із суботами і неділями.
11 офіційних вихідних у 2019 році:
1 січня – вівторок – Новий рік
7 січня – понеділок – Різдво Христове
8 березня – п'ятниця – Міжнародний жіночий день
28 квітня – неділя – Великдень
1 травня – середа – День Праці
9 травня – четвер – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
16 червня – неділя – Трійця
28 червня – п'ятниця – День Конституції
24 серпня – субота – День незалежності
14 жовтня – понеділок – День захисника України
25 грудня – середа – католицьке Різдво
Січень
У вівторок, 1 січня, в Україні завершуються тривалі новорічні вихідні, однак знову три дні відпочинку підряд настануть у честь православного Різдва 7-го числа, у понеділок [5-7 січня].
Березень
Наступний додатковий вихідний буде 8 Березня. Свято випаде на п'ятницю, а це означає, що українців знову чекають затяжні вихідні.
Квітень
У другій місяць весни в Україні відсвяткують Великдень, який випаде на неділю, 28 квітня. У зв'язку з цим вихідний буде перенесений на понеділок, 29 квітня.
Травень
Останній весняний місяць принесе одразу два додаткові вихідні – у середу, 1 травня [День праці], а також у четвер, 9 травня, [День перемоги].
Червень
У червні календар передбачає аж 12 вихідних. Оскільки Трійця випаде у неділю, 16 червня, то додатковий вихідний буде доставлений у понеділок, 17-го.
Три вихідні буде й у кінці місяця – 28 червня на День Конституції, який випаде в п'ятницю.
Серпень
У серпні Україна святкуватиме День Незалежності. 24 число в 2019-му випадає на суботу, а значить, вихідний перенесуть на понеділок, 26 серпня.
Жовтень
День захисника України від 14 жовтня випадає у понеділок, тож українців чекають чергові триденні вихідні.
Грудень
У грудні на українців чекає вихідний на католицьке Різдво. У новому році 25 грудня випаде на середу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні Кабінет міністрів визначився із перенесенням робочих днів на 2019 і 2020 роки для зручнішого проведення новорічних і травневих свят.