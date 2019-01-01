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Вихідні в 2019 році: коли і скільки будуть відпочивати українці

17.3тЧитати матеріал російською

У 2019 році в Україні буде 11 додаткових вихідних у зв'язку з державними і релігійними святами, перелік яких був офіційно затверджений Кабінетом міністрів.

Крім офіційних червоних днів календаря українці отримають декілька додаткових вихідних у зв'язку з тим, що деякі свята співпадають із суботами і неділями.

11 офіційних вихідних у 2019 році:

  • 1 січня – вівторок – Новий рік

  • 7 січня – понеділок – Різдво Христове

  • 8 березня – п'ятниця – Міжнародний жіночий день

  • 28 квітня – неділя – Великдень

  • 1 травня – середа – День Праці

  • 9 травня – четвер – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

  • 16 червня – неділя – Трійця

  • 28 червня – п'ятниця – День Конституції

  • 24 серпня – субота – День незалежності

  • 14 жовтня – понеділок – День захисника України

  • 25 грудня – середа – католицьке Різдво

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Січень

У вівторок, 1 січня, в Україні завершуються тривалі новорічні вихідні, однак знову три дні відпочинку підряд настануть у честь православного Різдва 7-го числа, у понеділок [5-7 січня].

Березень

Наступний додатковий вихідний буде 8 Березня. Свято випаде на п'ятницю, а це означає, що українців знову чекають затяжні вихідні.

Квітень

У другій місяць весни в Україні відсвяткують Великдень, який випаде на неділю, 28 квітня. У зв'язку з цим вихідний буде перенесений на понеділок, 29 квітня.

Травень

Останній весняний місяць принесе одразу два додаткові вихідні – у середу, 1 травня [День праці], а також у четвер, 9 травня, [День перемоги].

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Червень

У червні календар передбачає аж 12 вихідних. Оскільки Трійця випаде у неділю, 16 червня, то додатковий вихідний буде доставлений у понеділок, 17-го.

Три вихідні буде й у кінці місяця – 28 червня на День Конституції, який випаде в п'ятницю.

Серпень

У серпні Україна святкуватиме День Незалежності. 24 число в 2019-му випадає на суботу, а значить, вихідний перенесуть на понеділок, 26 серпня.

Жовтень

День захисника України від 14 жовтня випадає у понеділок, тож українців чекають чергові триденні вихідні.

Грудень

У грудні на українців чекає вихідний на католицьке Різдво. У новому році 25 грудня випаде на середу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні Кабінет міністрів визначився із перенесенням робочих днів на 2019 і 2020 роки для зручнішого проведення новорічних і травневих свят.

Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Прогнулись таки нерабы перед новым хозяином! Мерзкое зрелище!!!
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