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Вихідні у серпні-2019 в Україні: скільки будемо відпочивати

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У серпні 2019 року на українців чекає 10 офіційних державних свят та вихідних днів.

Працювати доведеться в останньому місяці літа 21 день. Зате в Україні будуть затяжні триденні вихідні: з 24 по 26 серпня – в честь святкування Дня Незалежності країни.

Крім того, передсвятковий день 23 серпня буде укороченим на 1 годину.

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Вихідні в серпні

Вихідні в серпні

clutch.ua

Також останній місяць літа буде насичений релігійними святами. Раніше OBOZREVATEL зібрав інформацію про святих, чию пам'ять буде шанувати церква у серпні 2019 року, а також про традиції, яких дотримуються в народі в такі святкові дні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти запевнили, що потужні магнітні бурі в 2019 і в 2020 роках не передбачаються в силу об'єктивних астрономічних причин.

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Україна
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