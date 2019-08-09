Вихідні у 2020: скільки відпочиватимуть українці

Міністерство соціальної політики показало графік святкових днів у 2020 році для українців.

У розпорядженні вказані і дні, які рекомендовано зробити вихідними через свята. Втім, у Мінсоцополітики зазначили, що рішення про перенесення робочих днів ухвалює роботодавець на підставі рекомендаційного розпорядження.

У 2020 вихідні припадуть на такі свята:

1 січня – Новий рік

7 січня і 25 грудня – Різдво Христове.

8 березня – Міжнародний жіночий день.

1 травня – День праці.

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги).

28 червня – День конституції України.

24 серпня – День Незалежності України.

14 жовтня – День захисника.

1 вихідний день на Великдень і 1 один вихідний день на Трійцю.

Рекомендується зробити вихідними днями:

9 березня, понеділок – оскільки 8 березня випадає на неділю.

20 квітня, понеділок – оскільки 19 квітня (Великдень) випадає на неділю.

11 травня, понеділок – оскільки 9 травня випадає на суботу.

8 червня, понеділок – оскільки 7 червня (Трійця) випадає на неділю.

29 червня, понеділок – оскільки 28 червня (День конституції) випадає на неділю.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого часу скорочується на 1 годину.

Водночас у 2020 році встановлюється скорочена тривалість робочого часу для наступних груп:

працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень.

працівників, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці – не більше 36 годин на тиждень.

Вихідні у 2020 році УНІАН

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, які вихідні на українців очікують у серпні-2019.

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