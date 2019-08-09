Вихідні у 2020: скільки відпочиватимуть українці

Міністерство соціальної політики показало графік святкових днів у 2020 році для українців.
У розпорядженні вказані і дні, які рекомендовано зробити вихідними через свята. Втім, у Мінсоцополітики зазначили, що рішення про перенесення робочих днів ухвалює роботодавець на підставі рекомендаційного розпорядження.
У 2020 вихідні припадуть на такі свята:
1 січня – Новий рік
7 січня і 25 грудня – Різдво Христове.
8 березня – Міжнародний жіночий день.
1 травня – День праці.
9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги).
28 червня – День конституції України.
24 серпня – День Незалежності України.
14 жовтня – День захисника.
1 вихідний день на Великдень і 1 один вихідний день на Трійцю.
Рекомендується зробити вихідними днями:
9 березня, понеділок – оскільки 8 березня випадає на неділю.
20 квітня, понеділок – оскільки 19 квітня (Великдень) випадає на неділю.
11 травня, понеділок – оскільки 9 травня випадає на суботу.
8 червня, понеділок – оскільки 7 червня (Трійця) випадає на неділю.
29 червня, понеділок – оскільки 28 червня (День конституції) випадає на неділю.
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого часу скорочується на 1 годину.
Водночас у 2020 році встановлюється скорочена тривалість робочого часу для наступних груп:
працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень.
працівників, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці – не більше 36 годин на тиждень.
Вихідні у 2020 році
УНІАН
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, які вихідні на українців очікують у серпні-2019.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!