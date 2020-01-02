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2 січня • оновлено в 16:34
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Вихідні у 2020 році в Україні: коли будемо відпочивати

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Новий 2020 рік тільки розпочався, але вже зараз варто звернути уваги на ті дні в календарі, коли можна буде відпочити.

Отже, перші свята вже минули, але OBOZREVATEL пропонує подивитися, які вільні дні нас чекають у майбутньому:

Вихідні в Україні у 2020 році

Вихідні в Україні у 2020 році

Ілюстрація

4-7 січняРіздво.

8 березняМіжнародний жіночий день. Оскільки він припадає на неділю, то наступний за ним понеділок, 9 березня, також буде неробочим.

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19 квітняВеликдень завжди святкується у неділю. Тому наступний за ним понеділок, 20 квітня, буде вихідним.

1 травняМіжнародний день праці.

9 травняДень Перемоги припадає на суботу, тому понеділок, 11 травня, буде неробочим.

7 червняТрійця, як завжди, святкується в неділю, тому відпочивати будемо з 6 по 8 червня.

28 червняДень Конституції припадає на неділю, тому понеділок, 29 червня, буде вихідним.

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24 серпня День Незалежності святкуємо у понеділок. Тому неробочими будуть дні з 22 до 24 серпня.

14 жовтня День захисника України.

25 грудня Католицьке Різдво припадає на п'ятницю, і відпочивати будемо три дні поспіль з 25 по 27 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2020 року буде 21 робочий день і 10 вихідних. У цьому місяці відзначають два державні свята, які передбачають додаткові вихідні для українців.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна
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