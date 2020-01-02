Вихідні у 2020 році в Україні: коли будемо відпочивати

Новий 2020 рік тільки розпочався, але вже зараз варто звернути уваги на ті дні в календарі, коли можна буде відпочити.
Отже, перші свята вже минули, але OBOZREVATEL пропонує подивитися, які вільні дні нас чекають у майбутньому:
Вихідні в Україні у 2020 році
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4-7 січня – Різдво.
8 березня – Міжнародний жіночий день. Оскільки він припадає на неділю, то наступний за ним понеділок, 9 березня, також буде неробочим.
19 квітня – Великдень завжди святкується у неділю. Тому наступний за ним понеділок, 20 квітня, буде вихідним.
1 травня – Міжнародний день праці.
9 травня – День Перемоги припадає на суботу, тому понеділок, 11 травня, буде неробочим.
7 червня – Трійця, як завжди, святкується в неділю, тому відпочивати будемо з 6 по 8 червня.
28 червня – День Конституції припадає на неділю, тому понеділок, 29 червня, буде вихідним.
24 серпня – День Незалежності святкуємо у понеділок. Тому неробочими будуть дні з 22 до 24 серпня.
14 жовтня – День захисника України.
25 грудня – Католицьке Різдво припадає на п'ятницю, і відпочивати будемо три дні поспіль з 25 по 27 грудня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2020 року буде 21 робочий день і 10 вихідних. У цьому місяці відзначають два державні свята, які передбачають додаткові вихідні для українців.
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