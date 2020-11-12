Вихідні принесуть Україні похолодання, нічні "мінуси" та туман

Синоптикиня Наталка Діденко дала прогноз погоди для України на п’ятницю, 13 листопада, та найближчі вихідні – це невелике добове коливання температури повітря, поступове похолодання до нічних "мінусів", антициклональна відсутність серйозних опадів та тумани.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. Окрема Діденко спрогнозувала погоду для Києва.

За її словами, в столиці в п'ятницю, 13 листопада, буде сухо та прохолодно, вночі 0...+2°С, вдень +4...+6°С.

"На значній частині території України завтра також без опадів, періодичні тумани з погіршенням видимості до 100-400 метрів, холодно", – уточнила вона.

Температура повітря найближчої ночі, з 12-го на 13-те листопада, від 3 градусів морозу до 4 тепла, на півдні країни – до +6°С.

Вдень у п'ятницю, 13 листопада, очікується +3...+8°С, на Закарпатті та у південній частині України – до +10°С.

У суботу та неділю, 14-го та 15 листопада, на півночі можливий невеликий дощ або навіть мокрий сніг. На решті території обійдеться без опадів.

"Вихідні будуть переважно сірими, але все ж ще залишається багато жовтого, помаранчевого та червоного кольорів на деревах й кущах. І, оскільки вибір нашого дозвілля обмежений, гуляйте та милуйтеся тим, чого вже незабаром й так не буде – красивенних листопадових пейзажів. А яскраві кольори перенесіть на одежу, шалики й шапки. Повинні ж ми якось прикрашати наші вулиці", – закликала українців відома синоптикиня.

Прогноз погоди до кінця тижня Facebook Наталка Діденко

Прогноз погоди до кінця тижня Facebook Наталка Діденко

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