Вихідні принесуть Україні похолодання, нічні "мінуси" та туман
Небо переважно буде затягнуто хмарами
Істотних опадів не очікується
Проте на півночі може випасти мокрий сніг
Синоптикиня Наталка Діденко дала прогноз погоди для України на п’ятницю, 13 листопада, та найближчі вихідні – це невелике добове коливання температури повітря, поступове похолодання до нічних "мінусів", антициклональна відсутність серйозних опадів та тумани.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. Окрема Діденко спрогнозувала погоду для Києва.
За її словами, в столиці в п'ятницю, 13 листопада, буде сухо та прохолодно, вночі 0...+2°С, вдень +4...+6°С.
"На значній частині території України завтра також без опадів, періодичні тумани з погіршенням видимості до 100-400 метрів, холодно", – уточнила вона.
Температура повітря найближчої ночі, з 12-го на 13-те листопада, від 3 градусів морозу до 4 тепла, на півдні країни – до +6°С.
Вдень у п'ятницю, 13 листопада, очікується +3...+8°С, на Закарпатті та у південній частині України – до +10°С.
У суботу та неділю, 14-го та 15 листопада, на півночі можливий невеликий дощ або навіть мокрий сніг. На решті території обійдеться без опадів.
"Вихідні будуть переважно сірими, але все ж ще залишається багато жовтого, помаранчевого та червоного кольорів на деревах й кущах. І, оскільки вибір нашого дозвілля обмежений, гуляйте та милуйтеся тим, чого вже незабаром й так не буде – красивенних листопадових пейзажів. А яскраві кольори перенесіть на одежу, шалики й шапки. Повинні ж ми якось прикрашати наші вулиці", – закликала українців відома синоптикиня.
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