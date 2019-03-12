Вихідні на Великдень 2019: скільки відпочиватимуть українці

Вихідні на Великдень у 2019 році в Україні випадають з 27 квітня до 1 травня.

Так, у відповідному розпорядженні Кабміну зазначено, що у зв'язку зі святкуванням Дня праці та Великодня громадяни України відпочиватимуть 5 днів поспіль.

Великдень припадає на неділю, 28 квітня, тому понеділок, 29 квітня, оголошується вихідним.

Tv.ua

Вівторок, 30 квітня, Кабмін рекомендує перенести на суботу, 11 травня.

Від дати Великодня залежить, якого числа святкується Трійця (у цьому році 16 червня), Boзнecіння Гocпoднє (у 2019 році припадає на 6 червня), Bepбна неділя (21 квітня).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 11 березня почався Великий піст 2019 року, який триватиме до 27 квітня. Українці зможуть пройти таким чином шлях очищення до Великодня.

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