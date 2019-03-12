|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Вихідні на Великдень 2019: скільки відпочиватимуть українці

1.7тЧитати матеріал російською

Вихідні на Великдень у 2019 році в Україні випадають з 27 квітня до 1 травня.

Так, у відповідному розпорядженні Кабміну зазначено, що у зв'язку зі святкуванням Дня праці та Великодня громадяни України відпочиватимуть 5 днів поспіль.

Великдень припадає на неділю, 28 квітня, тому понеділок, 29 квітня, оголошується вихідним.

Новини
"Наш організм — не тюрма": дієтолог вказала на небезпеку харчування у піст

Вихідні на Великдень 2019: скільки відпочиватимуть українці

Tv.ua

Вівторок, 30 квітня, Кабмін рекомендує перенести на суботу, 11 травня.

Від дати Великодня залежить, якого числа святкується Трійця (у цьому році 16 червня), Boзнecіння Гocпoднє (у 2019 році припадає на 6 червня), Bepбна неділя (21 квітня).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 11 березня почався Великий піст 2019 року, який триватиме до 27 квітня. Українці зможуть пройти таким чином шлях очищення до Великодня.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Великдень" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Великдень
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки