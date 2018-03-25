Вихідні на травневі свята: скільки будуть відпочивати українці

У 2018 року травневі свята триватимуть довше. Всього в цьому місяці в українців буде 11 вихідних.

Такі дані доступні в календарі вихідних, складеному Міністерством соціальної політики.

Так, у травні українці матимуть три додаткових вихідних дні - 1, 9 та 28 травня.

Зокрема, День міжнародної солідарності трудящих - 1 травня припадає на будній день (вівторок), тому прийнято рішення перенести робочий день понеділка (30 квітня) на суботу (5 травня). Таким чином, українці відпочиватимуть у такі дні: 28, 29, 30 квітня та 1 травня.

День перемоги - 9 травня припадає на середу і за попередніми даними це буде вихідним днем.

День Святої Трійці припадає на 27 травня - неділя, відповідно вихідний переноситься і на понеділок - 28 травня. Таким чином, в українців буде цілих 3 вихідних поспіль - 26, 27 і 28 травня.

Також варто відзначити, що робочі дні 5 і 8 травня будуть скорочені на 1 годину.

Як повідомляв "Обозреватель", в Україні Великдень-2018 припадає на перший тиждень квітня. Він є державним святом, тому передбачається додатковий вихідний. У цьому році буде три вихідних з 7 по 9 квітня.