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Вихідні на травневі 2019 в Україні: скільки будемо відпочивати

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Травневі свята в 2019 році принесуть українцям невеликі "канікули".

Згідно з календарем вихідних, складеним Мінсоцполітики, у травні буде два додаткових вільних від роботи дні.

Зокрема, українці будуть відпочивати додатково 1 травня – середу.

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Вихідні на травневі 2019 в Україні: скільки будемо відпочивати

Вихідним буде також 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який припадає на четвер.

Крім того, робочий день 8 травня буде скороченим на 1 годину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців чекає 10 вихідних днів у квітні поточного року.

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Тема
свята
Місце
Україна
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