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24 жовтня • оновлено в 10:35
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Вихідні на Новий рік в Україні: стало відомо, коли будемо відпрацьовувати

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На Новий рік українці відпочиватимуть чотири дні поспіль – з 29 грудня по 1 січня включно, проте два робочі дні (30 і 31 грудня) доведеться відпрацювати.

Таке розпорядження затвердив ще попередній Кабінет міністрів України у січні 2019 року, воно залишилося в силі. Загалом у новорічно-різдвяний період на українців чекають вісім вихідних.

Так, згідно з документом, керівникам підприємств рекомендовано перенести робочі дні:

  • з понеділка, 30 грудня, на суботу, 21 грудня;

  • з вівторка, 31 грудня, на суботу, 28 грудня.

Вихідні на Новий Рік в Україні: коли будемо відпрацювати

Вихідні на Новий Рік в Україні: коли будемо відпрацювати

today.ua

Нагадаємо, у січні українці також матимуть чотири вихідні дні поспільз 4 січня по 7 січня. Робочий день 6 січня вирішено перенести на суботу, 11 січня. Такий графік затвердив Кабмін на засіданні 23 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство соціальної політики показало графік святкових днів у 2020 році для українців. У розпорядженні вказані і дні, які рекомендовано зробити вихідними через свята. Втім, у Мінсоцополітики зазначили, що рішення про перенесення робочих днів ухвалює роботодавець на підставі рекомендаційного розпорядження.

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Теми
Новий рік свята Різдво
Місце
Україна
Тег
вихідні
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