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Вихідні на День Незалежності в Україні: скільки будемо відпочивати

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Найдовші вихідні в серпні 2019 пов'язані зі святкуванням Дня Незалежності України.

Це – державне свято України, що відзначається щороку 24 серпня. Таким чином, українці відпочиватимуть три дні поспіль – 24, 25 і 26 числа поточного місяця.

Крім того, 23 серпня робочий день буде скорочений на одну годину.

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День Незалежності

День Незалежності

"КП в Україні"

Відзначимо, що у всіх містах святкувати День Незалежності будуть по-своєму. Загальною для всіх буде національна хвилина мовчання – о 9:30 по Україні прозвучать сто ударів дзвону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2019 року на українців чекає 10 неробочих днів, включаючи державні свята.

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