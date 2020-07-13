Вихідні дні в серпні 2020 в Україні: коли і скільки будемо відпочивати

2020 року в серпні традиційно відзначається державне свято День Незалежності України. У зв'язку з цим українців чекає додатковий вільний від роботи день.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL розповідає, коли і скільки вихідних буде в останній місяць літа.

Так, у серпні 2020 року в Україні буде всього 11 офіційних вихідних і 20 робочих днів.

День Незалежності України, який відзначається щорічно 24 червня, у 2020 році припадає на понеділок, тому цей день буде офіційним вихідним.

У серпні 2020 року українців чекає три вихідних поспіль Ілюстративне фото / Pixabay

Вихідні та робочі дні у серпні 2020 року

Таким чином, українців чекає три вихідних поспіль – 22, 23, 24 серпня.

Також у серпні в Україні відзначаються такі свята, як День інкасатора, День Повітряних сил Збройних Сил України, День Державного Прапора України, День авіації України, День шахтаря та інші, під які не передбачено додаткових вихідних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні хочуть перенести День Незалежності: з'явилося пояснення ініціативи.