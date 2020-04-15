Вихід із карантину відкладається? У МОЗ зробили тривожну заяву

Всього за добу захворюваність на коронавірус в Україні зросла на 11,2%, що є антирекордом. У зв'язку з цим говорити про відмову від карантину поки передчасно.

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Про це на брифінгу 15 квітня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов і закликав українців залишатися на Великдень вдома (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карантин в Україні Укрінформ

"В умовах антирекорду захворюваності говорити про вихід із карантину недоцільно. Звісно, ми розглядаємо варіанти виходу, за яких умов це можливо. Але це може бути лише тоді, коли ми будемо бачити стійке зниження захворюваності", – сказав очільник відомства.

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