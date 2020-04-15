Вихід із карантину відкладається? У МОЗ зробили тривожну заяву
Всього за добу захворюваність на коронавірус в Україні зросла на 11,2%, що є антирекордом. У зв'язку з цим говорити про відмову від карантину поки передчасно.
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Про це на брифінгу 15 квітня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов і закликав українців залишатися на Великдень вдома (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"В умовах антирекорду захворюваності говорити про вихід із карантину недоцільно. Звісно, ми розглядаємо варіанти виходу, за яких умов це можливо. Але це може бути лише тоді, коли ми будемо бачити стійке зниження захворюваності", – сказав очільник відомства.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на 15 квітня в Україні підтвердилися 3764 випадки коронавірусу. З них – 108 летальних і 143 пацієнта одужали.
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко говорив, що з 24 квітня в Україні розпочнеться процес виходу з карантину через COVID-19.
Водночас настання піку епідемії коронавірусу він прогнозував 17 квітня.
А президент Володимир Зеленський сказав, що піку варто очікувати не раніше 20-х чисел квітня.