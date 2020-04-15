Вихід з карантину відкладається? У МОЗ зробили тривожну заяву

Всього за добу захворюваність на коронавірус в Україні зросла на 11,2%, що є антирекордом. У зв'язку з цим говорити про відмову від карантину поки передчасно.

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Про це на брифінгу 15 квітня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов і закликав українців залишатися на Великдень вдома (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"В умовах антирекорду захворюваності говорити про вихід з карантину недоцільно. Звичайно, ми розглядаємо варіанти виходу, за яких умов це можливо. Але це можливо лише тоді, коли ми будемо бачити стійке зниження захворюваності", – сказав очільник відомтсва.

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