"Вигорів весь салон!" У Харкові з маршруткою на ходу трапилася НП: фото

У суботу, 13 липня, в Харкові трапилася страшна НП – автобус "Богдан" маршруту №61 сполученням "Центральний ринок – Лиса гора" загорівся прямо на ходу.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Харківській області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
"У 13: 50 надійшло повідомлення про те, що транспортний засіб загорівся під час руху по вул. Курилівській міста Харкова. Водій швидко евакуював пасажирів і намагався самостійно загасити пожежу, але спроби були марними", – сказано в повідомленні.
Пожежа в маршрутці Харкова
Прес-служба ДСНС
Пожежа в маршрутці Харкова
Прес-служба ДСНС
Відзначається, що на місце події виїхали 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. На момент прибуття рятувальників було встановлено, що в маршрутці горіли моторний відсік та салон площею близько 10 кв. м.
"О 14:03 пожежу було локалізовано, о 14:07 повністю ліквідовано. Постраждалих немає. Причина та збитки встановлюються", – розповіли в ДСНС.
Пожежа в маршрутці Харкова
Прес-служба ДСНС
Пожежа в маршрутці Харкова
Прес-служба ДСНС
Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня в Миколаївській області трапилася ДТП за участю пасажирського і вантажного мікроавтобусів. 15 осіб постраждали, 1 людина загинула.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram