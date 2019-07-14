"Вигорів весь салон!" У Харкові з маршруткою на ходу трапилася НП: фото

У суботу, 13 липня, в Харкові трапилася страшна НП – автобус "Богдан" маршруту №61 сполученням "Центральний ринок – Лиса гора" загорівся прямо на ходу.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Харківській області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"У 13: 50 надійшло повідомлення про те, що транспортний засіб загорівся під час руху по вул. Курилівській міста Харкова. Водій швидко евакуював пасажирів і намагався самостійно загасити пожежу, але спроби були марними", – сказано в повідомленні.

Пожежа в маршрутці Харкова Прес-служба ДСНС

Пожежа в маршрутці Харкова Прес-служба ДСНС

Відзначається, що на місце події виїхали 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. На момент прибуття рятувальників було встановлено, що в маршрутці горіли моторний відсік та салон площею близько 10 кв. м.

"О 14:03 пожежу було локалізовано, о 14:07 повністю ліквідовано. Постраждалих немає. Причина та збитки встановлюються", – розповіли в ДСНС.

Пожежа в маршрутці Харкова Прес-служба ДСНС

Пожежа в маршрутці Харкова Прес-служба ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня в Миколаївській області трапилася ДТП за участю пасажирського і вантажного мікроавтобусів. 15 осіб постраждали, 1 людина загинула.

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