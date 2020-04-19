Вигоріло майже 5 тисяч га: Аваков сказав, коли погасять пожежі на Житомирщині
Масштабні пожежі на півночі Житомирської області ліквідують через 3-4 дні.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про це в Twitter за підсумками поїздки в Овруч з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Вони заслухали інформацію від представників ОДА, ДСНС, поліції і Держлісагентства, а також провели повітряний моніторинг в районі пожеж.
"Рятувальники, авіація, 50 одиниць техніки працюють 24/7. Врятовано 4 села. За 3-4 дні впораємося", – повідомив міністр.
Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 19 квітня в Житомирській області залишається 9 осередків займання, 5 з них локалізовано. У відселених населених пунктах вогнем було знищено 39 будівель, у багатьох з них жили люди.