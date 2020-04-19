Вигоріло майже 5 тисяч га: Аваков сказав, коли погасять пожежі на Житомирщині

Кирило Лютий Суспільство 18:23, 19.04.2020 Оновлено: 18:27, 19.04.2020

Масштабні пожежі на півночі Житомирської області ліквідують через 3-4 дні.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про це в Twitter за підсумками поїздки в Овруч з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Вони заслухали інформацію від представників ОДА, ДСНС, поліції і Держлісагентства, а також провели повітряний моніторинг в районі пожеж.

"Рятувальники, авіація, 50 одиниць техніки працюють 24/7. Врятовано 4 села. За 3-4 дні впораємося", – повідомив міністр.

twitter.com/AvakovArsen
twitter.com/AvakovArsen
twitter.com/AvakovArsen
twitter.com/AvakovArsen

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 19 квітня в Житомирській області залишається 9 осередків займання, 5 з них локалізовано. У відселених населених пунктах вогнем було знищено 39 будівель, у багатьох з них жили люди.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Незважаючи на карантин: українці масово кинулися до церков на Великдень. Фото

"Ситуація складна": Усик, який не вірить в небезпеку коронавiрусy, визнав помилку

Усик і Ломаченко привітали Україну відео з російськими акторами і священиками

У лаврі на Донеччині на Великдень зібрався натовп без масок: фото та відео

"Сц*ть в обличчя, а ви підспівуєте!" Притула дорікнув українцям через музику РФ