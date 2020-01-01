Вигнали з Росії: затятий противник Путіна прибув до Києва

Ялтинський блогер і журналіст Євген Гайворонський, якого видворили з Росії в Україну, прибув до Києва.

Як він сам повідомив Крим.Реалії, 1 січня з допомогою голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова блогер оселився в хостелі в українській столиці.

За словами Гайворонського, протягом 9 днів він перебував у "в'язниці для іноземців" у Краснодарському краї Росії. Його звільненню посприяли в. о. генконсула України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський, російський політолог Ігор Ейдман і помічник прем'єр-міністра України. У супроводі приставів блогер був доставлений до українсько-російського кордону в пункті пропуску "Чортково".

Євген Гайворонський Facebook Євгена Гайворонського

"Видворяв мене співробітник ФСБ і він же мені поставив заборону в'їзду в Росію. Він намагався відібрати у мене сім-карту. Коли я потрапив в Україну все було добре, правильно: наші хлопці зустріли. За допомогою Малишевського ми вирішили питання. Я дістався в Бахмут, друзі мені зняли готель на добу. У готелі мені випрали всі речі, привели до ладу. Потім купили квиток на поїзд до Києва", – заявив Гайворонський.

Блогер повідомив, що має намір співпрацювати із засобами масової інформації та внести "внести серйозний вклад у справу деокупації Криму".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Гайворонського затримали 20 грудня в Криму. Чоловікові вдалося зв'язатися з адвокатом. Далі, за його словами, на нього чекає суд;

після цього блогер Гайворонський попросився виїхати на територію, контрольовану Україною, про що написав у листі до Верховного суду Республіки Крим;

про "депортацію" на материкову частину України журналіста написав у мережі Рефат Чубаров.

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