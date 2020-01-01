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1 січня • оновлено в 22:15
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/ Суспільство

Вигнали з Росії: затятий противник Путіна прибув до Києва

3.7т
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Ялтинський блогер і журналіст Євген Гайворонський, якого видворили з Росії в Україну, прибув до Києва.

Як він сам повідомив Крим.Реалії, 1 січня з допомогою голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова блогер оселився в хостелі в українській столиці.

За словами Гайворонського, протягом 9 днів він перебував у "в'язниці для іноземців" у Краснодарському краї Росії. Його звільненню посприяли в. о. генконсула України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський, російський політолог Ігор Ейдман і помічник прем'єр-міністра України. У супроводі приставів блогер був доставлений до українсько-російського кордону в пункті пропуску "Чортково".

Євген Гайворонський

Євген Гайворонський

Facebook Євгена Гайворонського

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"Видворяв мене співробітник ФСБ і він же мені поставив заборону в'їзду в Росію. Він намагався відібрати у мене сім-карту. Коли я потрапив в Україну все було добре, правильно: наші хлопці зустріли. За допомогою Малишевського ми вирішили питання. Я дістався в Бахмут, друзі мені зняли готель на добу. У готелі мені випрали всі речі, привели до ладу. Потім купили квиток на поїзд до Києва", – заявив Гайворонський.

Блогер повідомив, що має намір співпрацювати із засобами масової інформації та внести "внести серйозний вклад у справу деокупації Криму".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Рефат Чубаров
Місце
Україна
Тег
Крим
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Коментарі
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Родионов Александр
Родионов Александр
.. вот и прекрасно, что этого клована выперли на историческую родину- пусть его там и годуют и воздух в нащшем Крыму без него будет чище :-)
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____Пусть 2020 год станет годом опущения нациков!__ С Наступившим! ;)
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Очередная шавка-блохер за небольшую денюжку будет отрабатывать всеми доступными способами
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