На Полтавщині медичку судили за викривальне відео з лікарні в розпал COVID-19: розгорівся скандал

У Миргороді (Полтавська область) поліція з подачі СБУ склала адмінпротокол на лікарку Аліну Шаніну, яка на своїй Facebook-сторінці опублікувала відео блогера про нестачу засобів захисту у лікарні, де вона працює.

Її звинувачують у поширенні панічних настроїв у суспільстві, але сама Шаніна стверджує, що з її сторінки відео на момент складання протоколу подивилися всього 9 осіб.

OBOZREVATEL поспілкувався з жінкою і дізнався всі подробиці цієї історії.

Протокол за репост

Аліна Шаніна працює лікарем-фізіотерапевтом у Миргородській центральній міській лікарні. Під час карантину туди приїхав блогер Антон Гора – привіз гуманітарну допомогу і зняв відео про те, що лікарня не забезпечена потрібними матеріалами. 1 квітня цей ролик розмістила у себе на Facebook-сторінці Аліна Шаніна.

"Я працюю там лікаркою-фізіотерапевткою, мені була цікава ця тема і тому я вирішила залишити на сторінці відео, щоб потім подивитися", – пояснила вона.

Пост, через який був складений протокол Facebook Аліни Шаніної

Аліна Шаніна Facebook Аліни Шаніної

21 квітня близько 16:00 їй подзвонив дільничний і сказав, що на неї є скарга. Як виявилося, звернення в поліцію відправили з управління СБУ в Полтавській області, а поліція склала адмінпротокол за статтею 173-1 КУпАП (поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення). Цю інформацію OBOZREVATEL підтвердили у відділі комунікації ГУНП в Полтавській області.

"Я запитала, з якого приводу, він показав на папері скріни сторінки в Facebook. Мовляв, це підпадає під статтю 173-1 про поширення неправдивої інформації, яка може викликати суспільний резонанс і паніку. На той момент це відео на моїй сторінці подивилися 9 осіб. Після суду 15-17 переглядів стало", – розповіла Шаніна.

Справу передали в Миргородський міський суд і вже через два дні, 23 квітня, відбулося засідання. Правда, суддя не побачила складу злочину в справі і відправила її на доопрацювання.

"Там не була надана доказова база того, що я стала причиною якихось заворушень у місті. У нас усе тихо і спокійно. Юристи кажуть, що за таким адміністративним порушенням за два місяці повинні або вирок винести, або закрити справу. Як я розумію, склад злочину вони все одно не знайдуть і справу таки закриють. Не розумію, навіщо було влаштовувати таке, обтяжувати суд роботою, поліцію – не бачу сенсу в цьому всьому", – поділилася лікарка.

"Виглядає, як полювання на відьом"

Самій Шаніній цікаво, хто саме звернув на неї увагу. За словами судді, заявником був особисто голава ГУНП в Полтавській області, але жінка вважає, що тому хтось підказав, на кого треба звернути увагу.

"В Україні ще є такі випадки, не одна я така. Мовляв, хтось щось перепостив і їм приписують цю статтю. За словами судді, це ніби як особисто начальник обласного управління поліції подав у СБУ заяву конкретно на мене. Але я з ним не знайома. Хтось же повинен був сказати, мовляв, саме мою сторінку подивитися. Якби знали, хто, то було б зрозуміліше, а так виглядає як полювання на відьом, як у середньовіччі – давайте когось покараємо просто так, щоб показати, що ми щось робимо", – розповіла вона.

Зараз справа перебуває на доопрацюванні, а сама Аліна Шаніна подумує про зворотний позов після того, як буде оголошено остаточний вирок.