"Виглядає принизливо!" Українці обурилися через скандал з Румунією і промову Зеленського

Депутат партії "Європейська солідарність" Володимир Ар’єв висловив переконання, що скандал у Румунії через промову президента України Володимира Зеленського у якій він згадав про те, як румуни зайняли північну Буковину, спалахнув через непрофесійність Офісу президента.

Як він нагадав на своїй сторінці у Facebook, промову Зеленського на День Злуки, де йшлося про Північну Буковину, в ОП переклали своєрідно: з "Румунія зайняла Північну Буковину" в англійському перекладі на офіційному сайті вийшло "окупувала Північну Буковину".

"Атлас їм в ОП вже дарували? Тепер подаруйте хтось їм збірку угод, підписаних на Паризькій мирній конференції після Першої Світової. І шкільний підручник з історії теж. Сен-Жерменська мирна угода у ст.59 передбачила цю частину ганебного повоєнного розділу України всупереч волі українців, отже саме про окупацію Північної Буковини, з точки зору міжнародного права, говорити безграмотно. І, як виявилося, з наслідками", – написав нардеп.

Українці обурилися через скандал з Румунією і промову Зеленського

Він зазначив, що після скандалу, піднятого румунами, в перекладі все виправили, втім посол України мусив довго і розлого все пояснювати і "гасити пожежу".

За словами Ар’єва, ситуація виглядає принизливо, адже дипломатичний конфлікт виник на рівному місці і через непрофесійність, а не з принципових питань.

"І його цілком можна було би не уникнути, а не мати взагалі, якби в управлінні державою брали участь професійні люди, а не те що зараз. Тому треба цю ганьбу закінчувати, поки ще зовсім не пізно. Список фейлів росте чи не щодня", – додав він.

Під його постом українці також висловлюють обурення. Деякі припускають, що велика кількість "фейлів", які роблять у Офісі президента, може бути спланованою акцією для руйнування іміджу України.

"Вам не здається, що ці фейли – навмисні, що руйнування міжнародного іміджу України є метою діяльності "команди" а не побічним ефектом?", "А є таке місце, взагалі, де зелений керманич ще не зганьбив Україну?", "Знову: "винаснєтакпонілі..." Ця "команда" здатна і з марсіанами нас пересварити, навіть, якщо тих марсіан і нема взагалі", "Така кількість дипломатичних зашкварів вже виглядає як добре спланована системна діяльність", "Не уявляю тих камікадзе, які візьмуться відбудовувати державу після "рятівників країни". Зруйнована економіка, зіпсовані відносини з партнерамии... Не позаздриш", – пишуть у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вранці 22 січня привітав українців із Днем Соборності. Опубліковано відео промови.

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