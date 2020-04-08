Головна Новини
8 квітня • оновлено в 22:07
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Відзначили приїзд друга з-за кордону: на Житомирщині масовий спалах COVID-19

44.9т
Читати матеріал російською

У місті Малин Житомирської області зафіксовані масові випадки зараження коронавірусом. Це трапилося після того, як компанія людей відзначила повернення свого друга з-за кордону.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

У підсумку в райцентрі небезпечною хворобою заразилися одразу вісім осіб, зазначив на брифінгу 8 квітня голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми зараз маємо ситуацію, що це вже не люди, які привезли цю біду до нас в Україну з-за кордону, а це контактні особи, що контактували з хворими, які контактували з тими, хто приїхав з-за кордону. Мене найбільше вразив факт, коли в Малині зібралася компанія відсвяткувати приїзд свого товариша з іншої країни. І зараз ми маємо спалах – вісім випадків у Малині", – обурився чиновник.

Коронавірус

Коронавірус

Більше того, подібна ситуація повторилася і в Бердичівському районі Житомирщини, розповів начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик.

"В одній родині син свідомо контактував із людиною, що приїхала з-за кордону, і зараз захворіла його мати, вона у важкому стані", – зазначив він.

У зв'язку з цим влада Житомирської області розглядає можливість повної ізоляції Малина і Бердичева з абсолютним обмеженням в'їздів-виїздів у ці міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віталій Бунечко
Місце
Україна Житомир
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
56
27
Смішно
71
Цікаво
65
Сумно
18
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Всей Малиной скидывались на поездку видать!))
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Кропива Макс
Кропива Макс
Придурки, что сказать еще
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Ну так штрафуйте их !!!!и по максимуму!!!они сами виноваты в том что заразились!
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1
Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Артиллерист Моня, правильно, забрать последние деньги, чтоб на лечение чаем без сахара только осталось
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги