Відзначили приїзд друга з-за кордону: на Житомирщині масовий спалах COVID-19

У місті Малин Житомирської області зафіксовані масові випадки зараження коронавірусом. Це трапилося після того, як компанія людей відзначила повернення свого друга з-за кордону.

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У підсумку в райцентрі небезпечною хворобою заразилися одразу вісім осіб, зазначив на брифінгу 8 квітня голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми зараз маємо ситуацію, що це вже не люди, які привезли цю біду до нас в Україну з-за кордону, а це контактні особи, що контактували з хворими, які контактували з тими, хто приїхав з-за кордону. Мене найбільше вразив факт, коли в Малині зібралася компанія відсвяткувати приїзд свого товариша з іншої країни. І зараз ми маємо спалах – вісім випадків у Малині", – обурився чиновник.

Коронавірус

Більше того, подібна ситуація повторилася і в Бердичівському районі Житомирщини, розповів начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик.

"В одній родині син свідомо контактував із людиною, що приїхала з-за кордону, і зараз захворіла його мати, вона у важкому стані", – зазначив він.

У зв'язку з цим влада Житомирської області розглядає можливість повної ізоляції Малина і Бердичева з абсолютним обмеженням в'їздів-виїздів у ці міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у храмах Житомира 7 квітня зібралося безліч парафіян, які свідомо ігнорують заборону на масові заходи під час карантину. Так, натовпи людей були помічені біля Спасо-Преображенського собору та церкви на Вільському кладовищі (УПЦ МП).

Також 7 квітня у Житомирі, незважаючи на карантин, помітили величезну чергу біля входу на Житній ринок.

Нагадаємо, станом на 8 квітня у Житомирській області зафіксовано 21 випадок коронавірусу. З них два – летальні.

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