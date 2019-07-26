"Видворити на хр*н!" В Одесі вандали осквернили меморіал Героям ООС

В Одесі на проспекті Шевченка вандали обмалювали матюками меморіальний камінь на згадку про загиблих захисників України.

Фото з доказами злочину опублікували на сторінці "Редакції" у Facebook, обурившись цинічним вчинком.

"Якісь неадеквати осквернили пам'ятний камінь на місці майбутнього меморіалу загиблим воїнам АТО на проспекті Шевченка. І ми ходимо з цими людьми однією Одесою", – йдеться в дописі.

Людей обурив кричущий випадок, і вони висловили своє невдоволення в осудливих коментарях, закликаючи до радикальних методів боротьби з українофобами.

Обписаний вандалами меморіальний камінь Facebook "Редакції"

Обписаний вандалами меморіальний камінь Facebook "Редакції"

"Виродки. Впевнений, що за програмою "Безпечне місто" можна встановити осіб, які це зробили", "А одесити хіба не гинули в цій неоголошеній війні?", "Чи може, одеситів, які думають, що Одеса в складі Московії, видворити на хрін з України, за сепаратизм? Це зніме всі питання", "Люди з вавками в голові – вони всюди", – обурюються українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Бердичів Житомирської області жорстоко побили колишнього бійця АТО. Конфлікт стався під час обговорення війни на Донбасі. Дехто блогер Артур Сороченко накинувся на воїна через його слова про те, що на Донбасі захисники України воюють проти окупантів Путіна.

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