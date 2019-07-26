Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Видворити на хр*н!" В Одесі вандали осквернили меморіал Героям ООС

747 Читати матеріал російською

В Одесі на проспекті Шевченка вандали обмалювали матюками меморіальний камінь на згадку про загиблих захисників України.

Фото з доказами злочину опублікували на сторінці "Редакції" у Facebook, обурившись цинічним вчинком.

"Якісь неадеквати осквернили пам'ятний камінь на місці майбутнього меморіалу загиблим воїнам АТО на проспекті Шевченка. І ми ходимо з цими людьми однією Одесою", – йдеться в дописі.

Людей обурив кричущий випадок, і вони висловили своє невдоволення в осудливих коментарях, закликаючи до радикальних методів боротьби з українофобами.

Обписаний вандалами меморіальний камінь

Обписаний вандалами меморіальний камінь

Facebook "Редакції"

Обписаний вандалами меморіальний камінь

Обписаний вандалами меморіальний камінь

Facebook "Редакції"

Новини
В Одеській області вандали спалили стенд пам'яті воїнів АТО: опубліковані фото

"Виродки. Впевнений, що за програмою "Безпечне місто" можна встановити осіб, які це зробили", "А одесити хіба не гинули в цій неоголошеній війні?", "Чи може, одеситів, які думають, що Одеса в складі Московії, видворити на хрін з України, за сепаратизм? Це зніме всі питання", "Люди з вавками в голові – вони всюди", – обурюються українці.

"Видворити на хр*н!" В Одесі вандали осквернили меморіал Героям ООС

"Видворити на хр*н!" В Одесі вандали осквернили меморіал Героям ООС

"Видворити на хр*н!" В Одесі вандали осквернили меморіал Героям ООС

"Видворити на хр*н!" В Одесі вандали осквернили меморіал Героям ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Бердичів Житомирської області жорстоко побили колишнього бійця АТО. Конфлікт стався під час обговорення війни на Донбасі. Дехто блогер Артур Сороченко накинувся на воїна через його слова про те, що на Донбасі захисники України воюють проти окупантів Путіна.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
4
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сало Уронили
Сало Уронили
Лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
ЗАЛ УПА. :-))) Ну, на этом месте поставят зал с экспонатами УПА. А каждый читает в меру своей испорченности. :-))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Почерк Путина, стопудово!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Миценко Андрей, "моча Бэкингема, почерк королевы". :-)))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel