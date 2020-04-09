У поминальні дні після свята Пасхи українців у зв'язку з карантином через коронавірус просять не збиратися великими групами при відвідуванні кладовищ.

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Із таким закликом виступив глава Національної поліції України Ігор Клименко. Він також закликав громадян обов'язково надягати захисні маски, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Звичайно, ми людей не втримаємо, якщо хтось захоче піти (на кладовище в поминальні дні)", – зазначив Клименко, заявивши, що про заборону на відвідування кладовищ не йдеться.

Місцева влада, як додав він, повинна пояснити людям обов'язкове дотримання масочного режиму та спробувати не дозволяти накривати столи на кладовищах.

"Як правило, в поминальні дні на кладовище йдуть великою родиною, а цього разу нехай підуть одна-дві людини. Щоб не було масового зібрання людей, як це зазвичай прийнято в ці дні, особливо, в сільській місцевості", – сказав глава Нацполіції.

За його словами, місцеві органи влади, священики проситимуть людей бути в масці й не збиратися групами.

"Поліція ж буде втручатися в ситуацію тільки у виняткових випадках", – підкреслив Клименко.

"Коли ми будемо працювати всі разом, тоді держава буде чути своїх громадян, а громадяни будуть чути державу. Ми вчимося слухати і чути одне одного", – підсумував глава Нацполіції.

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