Відвідування українцями храмів на Великдень під час пандемії: у питанні поставили крапку

Богослужіння в усіх храмах України всіх конфесій через коронавірус COVID-19 найближчим часом будуть проводитися тільки за участю священнослужителів і тих, хто забезпечує онлайн-трансляцію. Зокрема, так буде і на Великдень.

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Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" радник глави Міністерства внутрішніх справ України Юрій Тандіт. За його словами, до згоди прийшли представники МВС і Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій під час онлайн-зустрічі.

"Після жвавого обговорення прийшли до такої згоди: служби в храмах будуть проводитися, проте без вірян – для них. Трансляція відбуватиметься в режимі онлайн. У місцях богослужінь може бути присутня обмежена кількість людей, а саме: священик, прислужник, дяк і особи, які технічно обслуговують богослужіння та забезпечують онлайн-трансляцію. Обов'язковою умовою є носіння захисних масок або респіраторів усіма присутніми, крім священнослужителя", – сказав Тандіт.

Відвідування українцями храмів на Великдень під час пандемії. Ілюстрація

Парафіяни, за словами радника глави МВС, зможуть відвідувати храми по одній-дві людини, коли богослужіння там не будуть тривати. Усі присутні будуть зобов'язані носити маски, а ззовні не повинно бути черг.

Він зазначив, що існує кілька варіантів проведення обряду освячення великодніх пасок та кошиків. У містах священнослужителі будуть запрошуватися у пекарні, на заводи або в магазини, де будуть освячувати паски, і всі охочі зможуть купити їх уже освяченими. А в селах віряни зможуть виставити великодні кошики за ворота, а священик пройде вулицями й освятить їх.

Тандіт також додав, що в разі спроб вірян відвідувати храми, поліцейські "будуть толерантно і виважено роз'яснювати необхідність виконання цих правил". Представники всіх релігійних організацій подадуть списки людей, які будуть задіяні в проведенні богослужінь, для їх необмеженого пересування.

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