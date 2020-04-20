На Хмельниччині коронавірусом заразилися монахині монастиря УПЦ МП

У Свято-Преображенському Головчинецькому жіночому монастирі УПЦ МП на Хмельниччині зафіксували два випадки коронавірусу.

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Про це ще 18 квітня проінформувала Хмельницька міська рада на сторінці у Facebook. Водночас згодом стало відомо, що діагноз COVID-19, зокрема, підтверджено у монахинь віком 47 та 79 років.

За даними джерел із оточення керівництва монастиря, причиною можливого інфікування могли стати їхні візити у Свято-Успенську Почаївську лавру та Києво-Печерську лавру. Коло контактів хворих становить понад 30 осіб.

Коронавірус виявлено у монахинь жіночого монастиря УПЦ МП

Також зазначається, що з метою попередження інфікування інших осіб на в'їздах у монастир, що в селі Головчинці Летичівського району, співробітники ГУ НП в області виставили блокпости.

Загалом відомо, що станом на ранок 20 квітня на Хмельниччині було підтверджено 49 випадків захворювання на COVID-19. Одужали п'ятеро людей, однак троє померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві Свято-Троїцький Іонинський монастир (підпорядковується УПЦ МП), у якому виявили випадки захворювання на коронавірус COVID-19, офіційно вирішили закрити на карантин.