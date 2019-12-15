Відвідав храм РПЦ в Україні: Зеленський знову розлютив українців. Фото

Президент України Володимир Зеленський 14 грудня в День ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС відвідав церкву Московського патріархату.

Як пише в Facebook журналіст і релігієзнавець Андрій Ковальов, президент приїхав у "храмовий комплекс на честь Архангела Михаїла Московського патріархату в Україні, що на бульварі Верховної Ради в Києві".

"Виникає логічне запитання, навіщо йти в Московський патріархат? Невже не можна поїхати в Чорнобиль, або поїхати до пам'ятника ліквідаторам на території Свято-Миколаївського храму на Татарці Православної церкви України? Навіщо йти в храм Російської православної церкви? Це такий знак підтримки РПЦ в Україні?" – йдеться в повідомленні.

Меморіал пам'яті жертв Чорнобиля в храмовому комплексі Архангела Михаїла churchs.kiev.ua

president.gov.ua

Українці в соцмережах активно розкритикували главу держави:

"Ганьба мати свою церкву і йти в чужу, ці люди насправді нічого не розуміють. Господи, просвіти їх розум, зійшли Духа Святого на них".

"Вони свідомо провокують українців... Навмисно! Так виходить, якщо роблять весь час так, щоб народ протестував! Розлади в Україні - така їхня мета! Що з цього вийде???"

"Дійсно, у кожного своя віра. І тепер зрозуміло, яка саме. У фарт, хайп і безкарність - як у злодіїв у законі. І церква відповідна, дуже показово. Щось і когось мені це дуже нагадує... І кінець буде схожий".

"Так, вони проросійські, ось і пішли в той храм, за яку країну вони найбільше тягнуть руку. Воно і так видно, який бік підтримує наш президент".

"Це відкрита проросійська позиція. Вони вирішили, що їм дозволено все, думка народу для них не існує".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський оскандалився в річницю трагедії Бабиного Яру. Зеленський відвідав Бабин Яр після завершення офіційних заходів, коли його розкритикували за відсутність на церемонії.

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