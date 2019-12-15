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15 грудня • оновлено в 13:41
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Відвідав храм РПЦ в Україні: Зеленський знову розлютив українців. Фото

4.2т
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Президент України Володимир Зеленський 14 грудня в День ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС відвідав церкву Московського патріархату.

Як пише в Facebook журналіст і релігієзнавець Андрій Ковальов, президент приїхав у "храмовий комплекс на честь Архангела Михаїла Московського патріархату в Україні, що на бульварі Верховної Ради в Києві".

"Виникає логічне запитання, навіщо йти в Московський патріархат? Невже не можна поїхати в Чорнобиль, або поїхати до пам'ятника ліквідаторам на території Свято-Миколаївського храму на Татарці Православної церкви України? Навіщо йти в храм Російської православної церкви? Це такий знак підтримки РПЦ в Україні?" – йдеться в повідомленні.

Відвідав храм РПЦ в Україні: Зеленський знову розлютив українців. Фото
Меморіал пам'яті жертв Чорнобиля в храмовому комплексі Архангела Михаїла

Меморіал пам'яті жертв Чорнобиля в храмовому комплексі Архангела Михаїла

churchs.kiev.ua

Відвідав храм РПЦ в Україні: Зеленський знову розлютив українців. Фото

president.gov.ua

Українці в соцмережах активно розкритикували главу держави:

"Ганьба мати свою церкву і йти в чужу, ці люди насправді нічого не розуміють. Господи, просвіти їх розум, зійшли Духа Святого на них".

"Вони свідомо провокують українців... Навмисно! Так виходить, якщо роблять весь час так, щоб народ протестував! Розлади в Україні - така їхня мета! Що з цього вийде???"

"Дійсно, у кожного своя віра. І тепер зрозуміло, яка саме. У фарт, хайп і безкарність - як у злодіїв у законі. І церква відповідна, дуже показово. Щось і когось мені це дуже нагадує... І кінець буде схожий".

"Так, вони проросійські, ось і пішли в той храм, за яку країну вони найбільше тягнуть руку. Воно і так видно, який бік підтримує наш президент".

"Це відкрита проросійська позиція. Вони вирішили, що їм дозволено все, думка народу для них не існує".

Відвідав храм РПЦ в Україні: Зеленський знову розлютив українців. Фото
Відвідав храм РПЦ в Україні: Зеленський знову розлютив українців. Фото
Відвідав храм РПЦ в Україні: Зеленський знову розлютив українців. Фото
Відвідав храм РПЦ в Україні: Зеленський знову розлютив українців. Фото
Відвідав храм РПЦ в Україні: Зеленський знову розлютив українців. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський оскандалився в річницю трагедії Бабиного Яру. Зеленський відвідав Бабин Яр після завершення офіційних заходів, коли його розкритикували за відсутність на церемонії.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
церковний конфлікт церква Православна церква України РПЦ УПЦ МП
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"Разлад в Украине - такая их цель! " Разлад как раз сектанты УПЦ создали, это всем настолько очевидно. Зеленский просто знает, что на самом деле имеет вес, а что проходная фикция. Иерусалимские тоже это сразу поняли, потому и с петей встречаться даже не стали.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Бред какой-то. А если б он вообще не куда не ходил, а просто выпил 100 грамм, помянув? А то что ликвидаторы были разных национальностей и вероисповеданий?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Как сектанты-томесеки разбушевались. Славно у них подгорает
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