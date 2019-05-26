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/Суспільство

"Відверта брехня!" Затримана за протест в Рівному дівчина жорстко звернулася до Зеленського

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Дівчина, яку затримали поліцейські в Рівному за пікет проти президента Володимира Зеленського, звинуватила його у брехні.

Зеленський в Facebook прокоментував ситуацію, пояснивши, що затримання як такого не було, а також закликавши МВС "не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок".

У коментарях відгукнулася і сама "жертва поліції" Дарина Коц. Вона заявила, що з нею жорстко поводилися.

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"Я - та затримана дівчина. І це - відверта брехня! Затримання було, було жорстоке поводження зі мною, і це все є на аудіозаписі!!! Пост президента - брехня! Я дуже розчарована і пригнічена такою реакцією", - написала вона.

Даша Коц

Даша Коц

facebook

"Відверта брехня!" Затримана за протест в Рівному дівчина жорстко звернулася до Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Рівному співробітники поліції вже почали службову перевірку щодо своїх колег, які склали адмінпротокол на підлітків.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаРівне
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Прокопчук Андрій
Прокопчук Андрій
порохоботи-свинарчуки ПНХ
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Так хто замовив Дашу Коц? Де наші мегапатріотичні нацдружини? Чи їх цілком влаштовує анонсований референдум про капітуляцію перед путіним?
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
"ЗЕ-мократия " похоже уже началась...73%-"ЗА"...)))
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