"Відверта брехня!" Затримана за протест в Рівному дівчина жорстко звернулася до Зеленського

Дівчина, яку затримали поліцейські в Рівному за пікет проти президента Володимира Зеленського, звинуватила його у брехні.

Зеленський в Facebook прокоментував ситуацію, пояснивши, що затримання як такого не було, а також закликавши МВС "не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок".

У коментарях відгукнулася і сама "жертва поліції" Дарина Коц. Вона заявила, що з нею жорстко поводилися.

"Я - та затримана дівчина. І це - відверта брехня! Затримання було, було жорстоке поводження зі мною, і це все є на аудіозаписі!!! Пост президента - брехня! Я дуже розчарована і пригнічена такою реакцією", - написала вона.

Даша Коц facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Рівному співробітники поліції вже почали службову перевірку щодо своїх колег, які склали адмінпротокол на підлітків.

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