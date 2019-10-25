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25 жовтня • оновлено в 13:55
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"Відвернулися двоє": українська аероразвідниця і ЛГБТ-активістка розповіла про дискримінацію

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Відома українська аероразвідниця і ЛГБТ-актівістка Анастасія Конфедерат стала однією з перших захисниць України, яка відкрито заявила про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

Незважаючи на це, вона не стикалася з жорсткою дискримінацією в рядах української армії, але втратила кількох товаришів, розповіла дівчина в інтерв'ю для Hromadske.

На війну Конфедерат намагалася потрапити ще з самого її початку в 2014 році. Через мобілізаційні центри вона хотіла влаштуватися картографом, однак там не було вакансій.

"Тому я прийшла до мобілізаційних центрів добробатів і знайшла волонтерську організацію – "Картографічну сотню". Потім з неї вийшла організація "Мап 100", я пішла в "Мап 100". Ми там друкували, оцифровували, вели інструктаж, будували лінійки, компаси" , – поділилася дівчина.

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Після цього вона вивчилася на оператора безпілотних літальних апаратів і почала працювати з бойовими частинами, зокрема, "Карпатська січ", 93-я, 128-я, 28-а бригади, ДУК.

"Коли я приїжджала в частини, спочатку це було так: "О, дівчинка приїхала. Чого приїхала?" Кажу – я така-то."Ну, добре, там будеш спати... ", – розповіла Конфедерат.

За словами аероразвідниці, "дівчинка приїхала" закінчувалося відразу ж, як вона діставала карту, тому дискримінації вона не відчувала.

Після повернення з війни Анастасія брала участь в "Київ Прайд" і йшла у складі колони ЛГБТ-військових.

"Коли ми засвітилися на Київ Прайд, відвернулися, по-моєму, двоє. Один там щось психанув, навіть щось написав. Другий просто мовчки пішов", – розповіла вона про колишніх побратимів.

Анастасія Конфедерат на марші

Анастасія Конфедерат на марші

Hromadske

Як писав OBOZREVATEL, у Марші Рівності "КиївПрайд", який відбувся 23 червня, брали участь більше восьми тисяч чоловік, серед яких були військові.

У вересні 2019 41-річний ветеран АТО Василь Давиденко публічно заявив, що є геєм. За словами Давиденка, головним мотивом піти на війну була любов, яка перевернула все його життя.

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Україна
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Как в анекдоте "хоть ты и педераст, но служить придется".
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сегодня в Хмельницкой области самоликвидировался ещё один АТОшник, под Мариуполем произошёл очередной случай ВСУшники застрелили своего наводчика беспилотника,
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Непонятно для чего эта статья.
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