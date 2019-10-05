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6 жовтня • оновлено в 18:04
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/ Суспільство

Відведення зірване? Терористи обстріляли лінію розведення сил на Донбасі

7.1т Читати матеріал російською

Російські бойовики на Донбасі знову обстріляли українські позиції.

За інформацією Центру по контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін, противник в черговий раз порушив режим припинення вогню.

Зокрема, 4 жовтня, ворог здійснив обстріли поблизу населених пунктів Зайцеве, Північне, Кримське, Луганське, Новолуганське, застосувавши заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 мм (14 хв) і міномети калібру 82 мм (30 хв).

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Також, НЗФ РФ здійснили обстріл з автоматичного гранатомета на ділянці розведення №3, в напрямку населеного пункту Богданівка і на ділянці розведення №2 в напрямку населеного пункту Золоте-4 з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Сьогодні, окупаційні війська, знову обстріляли ділянку розведення №2 в напрямку населеного пункту Золоте-4 з міномета калібру 82 мм. Українська сторона СЦКК негайно проінформувала про інциденти представників СММ ОБСЄ і закликала зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму "Тиша"", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, 7 жовтня заплановане відведення військ в районі Золотого і Петровського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бойовики так званих "Л / ДНР" за минулу добу 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, через що один український військовослужбовець загинув.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Waix Alex
Waix Alex
Putler, go home!!!
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Федоров Федор
Федоров Федор
Да кто бы сомневался, что террористы сорвут все договоренности. Зря что ли они скакали под АП с криками - Нет капитуляции.
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Мир Миру
Мир Миру
Першим документом, який підпишуть президенти РФ і України з метою зупинити війну, нехай буде їх гарантія повного контролю з обох боків над спільним державним кордоном.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Мир Миру, Зараз до влади в Україні прийшли такі самі йобнуті, як і ти. )(уйло може підписати тільки акт капітуляції. А ти там щось про кордон цвірінькаєш..
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