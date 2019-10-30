Відведення військ у Золотому: як оскандалились в ООС і чому процес варто припинити

У вівторок, 29 жовтня, почалося дзеркальне розведення військ на ділянці біля Золотого. Згідно з повідомленням пресштабу Операції об'єднаних сил, це стало можливим через дотримання режиму тиші протягом останнього тижня, що є головною умовою для старту відведення сил. Але українці не погодилися з таким твердженням, нагадавши ООС про щоденні зведення, в яких йшлося про постійні обстріли Золотого.

Під офіс президента активісти вийшли з акцією "Ні кроку назад", а добровольці в Золотому-4 заявили, що залишаються на місці, незважаючи на розведення сил. Чому було дано старт процесу відведення без дотримання всіх заходів безпеки, і що збираються робити активісти – читайте в OBOZREVATEL.

Головне:

У Золотому проходить перший етап розведення сил і засобів по обидва боки лінії розмежування.

Українці звинуватили командування ООС і владу України у брехні щодо відсутності обстрілів протягом 7 днів, що є обов'язковим для старту процесу.

Штаб опору капітуляції продовжить організовувати акції протесту та розробляє свій план щодо досягненню миру на Донбасі.

Добровольці в Золотому залишаються, незважаючи на відведення військ і планують виїхати на інші ділянки розведення.

Як почалося розведення військ

Першим інформацію про початок відведення сил і засобів від лінії розмежування в районі Золотого повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Будучи в Маріуполі на інвестфорумі разом з українським президентом Володимиром Зеленським, він заявив, що ЗСУ і "ЛНР" уже запустили сигнальні ракети в знак готовності до відведення сил.

"До самої зустрічі в "нормандському форматі" буде розведення на тих ділянках, які ми погодили. У Золотому розведення відбувається прямо зараз. Ми стартуємо з сьогоднішнього дня", – сказав Пристайко.

Вадим Пристайко Укрінформ

Така заява викликала резонанс в українському суспільстві, але ще більше здивування було від реакції штабу ООС, в якому заявили журналістам, що інформація міністра Пристайка не підтверджується. І начебто це трохи заспокоїло громадськість, але буквально через годину ООС публікує пост, в якому повідомлення про розведення військ таки підтвердили.

"Повідомляємо, що сьогодні, 29 жовтня 2019 року, о 12:00 почався процес розведення по обидва боки (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Це стало можливим через дотримання режиму тиші протягом останнього тижня. Представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було підтверджено початок розведення сил і засобів", – йдеться в повідомленні.

Тобто штаб ООС, який безпосередньо контролює ситуацію на Донбасі, нічого про початок відведення військ не знав, тоді як міністр закордонних справ України повідомляє про запуск сигнальних ракет у Золотому, перебуваючи в Маріуполі.

Але обурило українців зовсім інше, в повідомленні ВЗГ було написано, що початок процесу став можливим "через дотримання режиму тиші протягом останнього тижня". Якщо подивитися всі зведення прес-штабу за останній тиждень, можна з упевненістю сказати, що обстріли були. Щоправда, в пресцентрі робили певну позначку про те, що обстріли проводилися (за межами дільниці розведення). Так би мовити, якщо кулі долітали кілометром ліворуч або праворуч, це не рахується.

Правда, в одному зі зведень, за 27 жовтня, все-таки є інформація про обстріл Золотого вже в межах ділянки розведення, яке відбулося 26 жовтня. Це сталося всього за три дні до заяви про дзеркальне відведення військ у районі цього населеного пункту.

Скрін

Цей факт не пройшов повз користувачів соцмережі, які тут же налетіли зі шквалом критики на адресу штабу ООС. Українці звинуватили командування у брехні, в відсутності совісті та елементарної логіки.

Скрін

Скрін

Скрін

У ВЗГ поспішили виправдатися перед українцями заявивши, що хоча обстріл 26 жовтня і був зафіксований представниками Об'єднаних сил, але ось місія ОБСЄ його не помітила.

У пресштабі пояснили, що фіксацію обстрілів позицій Об'єднаних сил (і ділянок розведення зокрема) проводить як українська сторона, так і СММ ОБСЄ. Фіксація провокацій останніми проходить на підставі інформації з відеокамер місії, розташованих на різних ділянках лінії розмежування.

Протягом дня про початок розведення військ в Золотому підтвердили в Росії, в невизнаних республіках "Л / ДНР" і ОБСЄ.

Цікаво на повідомлення про відвід сил зреагував президент Володимир Зеленський, який в цьому момент, як відомо, знаходився в Маріуполі. У кулуарах інвестфоруму журналісти попросили президента прокоментувати ситуацію з розведення військ, на що Верховний головнокомандувач відповів, що потрібно дочекатися офіційного підтвердження штабу ООС.

У свою чергу одна з журналісток сказала президенту, що таке підтвердження вже є. "Прекрасно, прекрасно", - відреагував Зеленський.

"Все спокійно відбувається. На цій ділянці немає ніякого обстрілу", - додав він. Зеленський пояснив, що дзеркальний відведення військ почався, тому що місія ОБСЄ і українська сторона зафіксували семиденний "режим тиші" на цій ділянці. Тут знову ж згадуємо зведення ООС за 26 жовтня.

Володимир Зеленський

"Ні Кроку назад"

Обурені такими новинами українці, ввечері, 29 жовтня, зібралися під Офісом президента Володимира Зеленського влаштували акцію протесту.

Активісти назвали свій мітинг "Ні Кроку назад". Під ОП зібралися близько 400 осіб, вони прийшли з прапорами і національною символікою. Під будівлею встановили три намети і палили фаєри.

Зеленському висунули вимогу зупинити виведення військ. На думку протестувальників, це більше схоже на відступ української армії і може привести до повної капітуляції України.

У Києві влаштували протест проти розведення військ Цензор.НЕТ

У Києві влаштували протест проти розведення військ Цензор.НЕТ

У Києві влаштували протест проти розведення військ Укрінформ

У Києві влаштували протест проти розведення військ Громадське

У Києві влаштували протест проти розведення військ Цензор.НЕТ

Один з організаторів Ш "опору капітуляції" Павло Білоус повідомив OBOZREVATEL, що акції протесту триватимуть, і люди мають право висловлювати недовіру всім тим, хто задіяний в цьому ганебному відступі. Але разом з тим, Штаб розробляє свій варіант плану з мирного врегулювання і досягнення миру на Донбасі.

"Ми почали системну роботу, ми не просто протестуємо, ми пропонуємо свій варіант виходу з цієї ситуації. Вже днями має вийти чорновий варіант нашого доктрини" Переможного світу ". Над документом зараз працює багато фахівців, починаючи від військових, закінчуючи дипломатами, народними депутатами поточного і минулих скликань ", – розповідає ветеран АТО.

"15 листопада у нас буде великий форум, на якому ми представляємо основний варіант, обговоримо його ще раз, і вже 21 листопада ми представимо його ЗМІ і громадськості, і попросимо, щоб люди підтримали його. Тоді ми зможемо запропонувати владі свій варіант, а не те, що диктується з Кремля ", – зазначив він.

На думку Білоуса, Україна зараз не має тікати і здавати свої позиції.

"Ми воюємо з такими жахливим ворогом, з яким ще не воював ніхто, крім Грузії. Це жорстокі люди, які моєму товаришеві з батальйону відрізали пальці на руках, іншим відрубували ноги, руки, пострілювали і залишали стікати кров'ю наших солдатів, тільки за те, що вони солдати. Це люди, які вилізли з найнижчих верств суспільства і стали ватажками так званих "Л / ДНР", якими керують ще більш підступні, досвідчені, страшні вихідці з КДБ, як Путін ", – каже боєць.

"Ми зараз повинні не бігти, а вдарити і добивати. Це люди, які знищують цілі села, перетворюючи їх руїни. І з цим ворогом не те, що вступати в переговори, його потрібно, як скажену собаку отстрелить, спалити і закопати", – заявив Білоус.

Добровольці залишилися в Золотому

Активісти "Національного корпусу" і ветерани батальйону "Азов" знаходяться в населеному пункті ще з 6 жовтня. Лідер політичної сили Андрій Білецький повідомив, що добровольці будуть знаходиться в Золотому для захисту місцевого населення в разі відведення військ, яке планувалося початися 7 жовтня.

Тодішній відведення зірвали постійний обстріл з боку російських терористів, втім, прес-секретар Нацкорпуса Роман Чернишов в коментарі OBOZREVATEL стверджує, що зрив процесу стало заслугою їх руху в Золотому.

Цими вихідними, 26-27 жовтня, стався ряд подій, пов'язаних з активістами, Зеленським та правоохоронцями. Так, в суботу в Золоте приїхав український президент, де провів бесіду з ветеранами "Азова", який закінчився скандалом.

Все почалося з того, що ветеран АТО і політик від партії "Національний корпус" Денис Янтар запитав у Зеленського, чи планує він зустрітися з учасниками акції "Ні капітуляції", проте президент заявив: "Послухай, я президент цієї країни, мені 42-й рік. я ж не лох якийсь, я до тебе прийшов і сказав: зброя прибери. Ти мені не переводи на акції. я хотів побачити в очах розуміння, а побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух варто і переводиш мене на іншу тему ".

На скандал в Золотому бурхливо відреагували українці. Деяких обурило те, як спілкується президент, але багато підтримали Зеленського. Вони заявили, що військові повинні підкорятися головнокомандувача ЗСУ.

На наступний же день, в прес-службі МВС України, з посиланням на заступника глави Нацполіціі Вадима Трояна, повідомили, що ветерани-добровольці, які зайшли в Золоте і мали легальне зброю, вивезли його в супроводі поліції з селища.

Таким чином, в районі підготовки до розведення військ в зоні ООС, зокрема, в Золотому-4 і Катеринівці, як зазначив Троян, знаходиться лише група волонтерів без зброї. Частково цю інформацію підтвердили в "Нацкорпусе". Спікер політсили Роман Чернишов повідомив OBOZREVATEL, що зброя вивезено саме з села Золоте-4, але не з самого населеного пункту.

"Золоте складається з декількох сіл, та, адміністративно з'єднаних, але там є Золоте-1, Золоте-2 і так далі. Золоте-4 знаходиться в кілометрі від Первомайська, безпосередньо на лінії розмежування, де і розташувалися наші хлопці. Так ось, зброя вивезли з Золотого-4 в іншу частину населеного пункту ", – сказав він.

У понеділок, 28 жовтня, за день до старту відведення сил, стали з'являється повідомлення про те, що поліції Попаснянського району Луганської був введений режим "жовта зона", який забороняє будь-кому крім жителів Золотого перебувати в населеному пункті. Бійці вважають, що таким чином поліція збирається їх "виселити" з селища.

Пізніше інформацію спростував заступник голови Нацполіціі Троян: "Такої команди немає. Це неправда, це брехня – так не можна робити. Я вважаю, що зараз спекулювати на будь-яких моментах, навіть в простих словах" хтось когось буде штурмувати ". Якщо їх будуть штурмувати, вже повірте, я один з перших напишу рапорт на звільнення. я в житті цього не зроблю, це нісенітниця ".

Що відбувається в Золотому зараз

На даний момент в районі населеного пункту триває процес розлучення військ, який триватиме до 1 листопада. Після вдалого відведення по обидва боки, що ще має підтвердити ОБСЄ, буде здійснюватися пошук і знищення мінно-вибухових загороджень, демонтаж фортифікаційних споруд та інших об'єктів військового призначення в межах певної ділянки.

Крім цього, штабі Об'єднаних сил офіційно підтвердили, що з 28 жовтня в зоні проведення ООС на Донбасі після початку розведення військ в Золотому ввели спеціальний режим "Жовтий".

"Наказом Командувача об'єднаних сил введений режим" Жовтий ". Перебування і переміщення осіб здійснюється за наявності документів, що засвідчують особу, при цьому здійснюється огляд особистих речей, які при них знаходяться, транспортних засобів", – йдеться в повідомленні.

Крім цього у військових з'явилися ще такі повноваження:

застосовувати в разі крайньої необхідності зброю і спеціальні засоби по відношенню до осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення чи інші дії, що перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до проведення операції Об'єднаних сил;

перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що посвідчують особу, а в разі відсутності документів – затримувати їх для встановлення особи;

здійснювати особистий огляд громадян, огляд речей, що при них знаходяться, транспортних засобів та речей, які ними перевозяться;

входити (проникати) в жилі та інші приміщення, на земельні ділянки, що належать громадянам, на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій;

використовувати із службовою метою засоби зв'язку і транспортні засоби, що належать громадянам (за їх згодою).

Також військовим можна буде обмежувати або забороняти рух авто на окремих ділянках дороги. Також силовики маю право використовувати в службових цілях авто, що належать підприємствам і організаціям.

Як відомо, на території Золотого все ще знаходяться добровольці і ветерани "Азова", лідер яких чітко заявив, що люди будуть залишатися на своїх позиція, незважаючи на відведення військ.

У коментарі OBOZREVATEL голова Київської організації "Національного корпусу України", боєць АТО Сергій Тамарін заявив, що вірити домовленостями з Росією вони не будуть, і називають подію здачею українських інтересів.

"Досить дивно вважати безпечними хоч якісь обстріли. Зараз відбувається повна здача українських інтересів, адже сама влада запевняла, що розведення повинно передувати 7 днів тиші, тобто без пострілів, підривів, артвистрелов і незважаючи на калібри або інтенсивність. Він не зберігався ні одного дня. Наші люди фіксували обстріли приватного сектора, де живуть люди, які навіть штаб ООС опублікував. Але це ніяк не вплинуло ", – говорить Тамарін.

Разом з тим добровольці не здаються, в їх планах домовиться про співпрацю з поліцією, і в якості цивільних патрулів працювати з правоохоронцями. Крім цього, активісти Нацкорпуса і ветерани "Азова" планують з'їздити і на інші ділянки розведення сил.

"Це і Катеринівка, і Петровське, більше 35 населених пунктів підлягає розведенню. Деякі з них – це Широкино, Павлопіль, Водяне, Чармалік, ті села, де був" Азов ", і ми знаємо, що там є цивільні. І де людей буде більше туди ми будемо їздити ", – заявив він.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!