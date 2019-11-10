Як ЗСУ йшли з позицій на Донбасі: з'явилося відео

У суботу, 9 листопада, біля села Петрівське на Донбасі почалося розведення військ між Україною і терористичною "ДНР", за яким спостерігали представники міжнародних організацій і журналісти.

Процес відведення показали в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, близько 12:00 біля села Богданівка Донецької області в небо злетіла біла сигнальна ракета, яка сповістила про готовність українських військ почати відхід із передових позицій. За словами розвідників, таку саму ракету раніше випустили і терористи.

ЗСУ пішли з позицій у Петрівському zoryanyy.tv

На місці були присутні бронеавтомобілі ОБСЄ і безпілотники. Командир бригади ЗСУ заявив, що особисто виходив на передові позиції і бачив "білий сигнал" з окупованої території.

О 12:15 в небі з'явилася друга, зелена ракета, що повідомила про початок руху від передової в тил на один кілометр. Незабаром після цього на горизонті з'явилися БМП і вантажівки.

За словами генералів, аналогічним чином війська відступали в 2016 році: Об'єднані сили пішли не в поле, а в заздалегідь підготовлені колишні окопи і бліндажі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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