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31 жовтня • оновлено в 23:06
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"Українці подивляться "Звезду?" ЗМІ не пустили в Золоте: з'явилося пояснення штабу ООС

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У Катеринівці і Золотому-4 на Донбасі, де 29 жовтня розпочали розведення військ, перекрили в'їзд для представників ЗМІ.

У штабі Операції Об'єднаних сил журналістам повідомили, що потрапити туди можна буде тільки через 3-4 дні. Про це йдеться в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Поки рішення і заяви штабу ООС про те, що журналісти матимуть доступ у зону відведення військне відповідає дійсності. Поки ми не можемо бачити, що відбувається. Це відведення можна назвати "тихим", тому що українська преса не бачить, як іде відведення. І власне ми не можемо сказати, що відбувається на КПВВ "Золоте", – сказав кореспондент "ТСН".

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ЗМІ не пустили в Золоте: пояснення штабу ООС

ЗМІ не пустили в Золоте: пояснення штабу ООС

На новину відреагував журналіст Роман Бурко, звернувши увагу на своїй сторінці в Facebook, що канал "1+1", розповівши про заборону для преси, в цьому ж сюжеті за відсутністю своїх відео використав кадри каналу Міністерства оборони РФ "Звезда".

"Українці подивляться "Звезду?" ЗМІ не пустили в Золоте: з'явилося пояснення штабу ООС

Скріншот

Незабаром ситуацію офіційно прокоментували в штабі ООС, пояснивши те, що відбувається, введенням спецрежиму "Жовтий".

"Робота ЗМІ в районі проведення операції жодним чином не припиняється! Співробітники регіональних ЗМІ Донецької та Луганської областей перетинають блокпости, а також вільно переміщаються в межах цих областей на підставі журналістських посвідчень", – йдеться в заяві.

Військові пояснили, що перетин блокпостів представниками інших (загальнонаціональних і іноземних ЗМІ) здійснюється за прескартами ООС встановленого зразка, а також документами, що підтверджують особу.

У разі, якщо у журналіста поки немає прескарти, але він слідує автотранспортом пресцентру Штабу операції у м. Краматорськ (Центр цивільно-військового співробітництва) з відповідною знімальною (технічною) апаратурою для акредитації та отримання прескарти, контактна особа в пресцентрі підтвердить інформацію про акредитацію журналіста.

"Із метою оперативного врегулювання подібних ситуацій, і недопущення затримання на блокпосту таких працівників ЗМІ, відповідні служби, які здійснюють контроль перетину блокпостів поінформовані про встановлений порядок", – підсумували у штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня Україна й "Л/ДНР" почали розведення військ у Золотому. Піcля цього планують організувати такий же процес і в Петровському.

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Тема
Відведення військ на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Мир Миру
Мир Миру
І від АТОвців, що залишились волонтерити у Золотому-4, вісток нема. Це недобре.
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Моторола Жив
Моторола Жив
укропчики , будете теперь смотреть то, что МЫ прикажем , Наша Взяла..
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Это отвода можно назвать "тихим", потому что украинская пресса не видит, как идет отвода." Е...нуться! Ой, не про чукчей надо было анекдоты сочинять... Если конечно, "отвода"- это не позывной проткнутого Василя из НГУ, который вдова Арсена из ВСУ!
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